В Госдуме рассказали, зачем нужны российские сертификаты безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ Установка российских сертификатов безопасности необходима для сохранения доступа к банковским приложениям, маркетплейсам и государственным порталам в случае, если зарубежные сертификаты будут отозваны.

Корневые сертификаты Минцифры — это российские сертификаты, которые будут действовать наравне с иностранными и позволят браузерам открывать сайты, даже если зарубежные сертификаты перестанут действовать.

Российские сертификаты не собирают личные данные и не дают доступа к устройствам, они лишь подтверждают подлинность сайтов.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Установка российских сертификатов безопасности нужна для того, чтобы сохранить доступ к банковским приложениям, маркетплейсам и государственным порталам, если зарубежные сертификаты будут отозваны, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).

"В последнее время пользователи портала госуслуг получают уведомления о необходимости установить российские сертификаты безопасности для доступа к сайтам. Это связано с тем, что зарубежные сертификаты, которые обеспечивают безопасное соединение с интернет-ресурсами, в любой момент могут быть отозваны", - сказал Панеш

По его словам, если это произойдет, доступ к российским сайтам, маркетплейсам и банковским приложениям через иностранные браузеры может быть заблокирован, а установка отечественных сертификатов - это способ сохранить доступ к привычным ресурсам и защитить свои данные.

"Когда вы заходите на сайт, ваш браузер проверяет его цифровой сертификат - это как электронный паспорт, который подтверждает, что сайт настоящий и соединение защищено. Раньше большинство таких сертификатов выдавали зарубежные компании. Но из-за санкций эти компании могут в любой момент перестать обслуживать российских пользователей. Тогда браузер перестанет доверять сертификатам, и сайт просто не откроется или будет показывать ошибку", - добавил депутат.

Панеш пояснил, что необходимо установить корневые сертификаты Минцифры - российские сертификаты, которые будут действовать наравне с иностранными. Если зарубежные сертификаты отзовут, по его словам, браузер все равно сможет открывать сайты, потому что у него будет альтернативный источник доверия. Это относится к компьютерам, смартфонам и планшетам, установка безопасна и не влияет на работу устройств.

"На портале госуслуг есть раздел "Безопасность" или "Цифровые сертификаты". Там можно скачать инструкцию и сам сертификат для установки. Процесс занимает несколько минут и не требует специальных навыков. После установки вы сможете без проблем пользоваться сайтами российских банков, маркетплейсами и государственными порталами", - рассказал парламентарий.

Панеш отметил, что сертификаты не собирают личные данные и не дают доступа к устройствам: это просто цифровая подпись, которая подтверждает, что пользователь заходит на настоящий сайт, а не на подделку. По его словам, установка российских сертификатов - это профилактическая мера, которая поможет избежать проблем с доступом к важным сервисам в будущем.