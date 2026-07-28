В Госдуме предложили создать гарантию бесплатной услуги "социальная няня"

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили создать федеральную гарантию бесплатной услуги "социальная няня" для семей с детьми до трех лет.

Минимальный объем бесплатного присмотра и ухода за ребенком предлагается установить в размере не менее 20 часов в месяц на семью.

В приоритетном порядке такую помощь предлагается предоставлять студенческим, многодетным и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами и другим категориям семей в трудной жизненной ситуации.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили создать федеральную гарантию бесплатной услуги "социальная няня" для семей с детьми до трех лет.

Соответствующее обращение на имя министра труда РФ Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков , а также депутаты Ксения Горячева и Антон Ткачев.

« "Представляется целесообразным закрепить федеральную гарантию бесплатной услуги "социальная няня" для семей с детьми до трех лет", - сказано в письме.

Авторы инициативы предложили установить минимальный объем бесплатного кратковременного присмотра и ухода за ребенком - не менее 20 часов в месяц на семью, с возможностью предоставления услуги как на дому, так и в организации социального обслуживания.

В приоритетном порядке такую помощь предлагается предоставлять студенческим, многодетным и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям, в которых одновременно родились двое и более детей, а также тем, кто находится в трудной жизненной ситуации или кому не предоставлено место в яслях.