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В Госдуме предложили создать гарантию бесплатной услуги "социальная няня" - РИА Новости, 28.07.2026
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20:23 28.07.2026
В Госдуме предложили создать гарантию бесплатной услуги "социальная няня"

РИА Новости: в ГД призвали ввести гарантию бесплатной услуги "социальная няня"

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили создать федеральную гарантию бесплатной услуги "социальная няня" для семей с детьми до трех лет.
  • Минимальный объем бесплатного присмотра и ухода за ребенком предлагается установить в размере не менее 20 часов в месяц на семью.
  • В приоритетном порядке такую помощь предлагается предоставлять студенческим, многодетным и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами и другим категориям семей в трудной жизненной ситуации.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили создать федеральную гарантию бесплатной услуги "социальная няня" для семей с детьми до трех лет.
Соответствующее обращение на имя министра труда РФ Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Ксения Горячева и Антон Ткачев.
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"Представляется целесообразным закрепить федеральную гарантию бесплатной услуги "социальная няня" для семей с детьми до трех лет", - сказано в письме.
Авторы инициативы предложили установить минимальный объем бесплатного кратковременного присмотра и ухода за ребенком - не менее 20 часов в месяц на семью, с возможностью предоставления услуги как на дому, так и в организации социального обслуживания.
В приоритетном порядке такую помощь предлагается предоставлять студенческим, многодетным и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям, в которых одновременно родились двое и более детей, а также тем, кто находится в трудной жизненной ситуации или кому не предоставлено место в яслях.
По мнению депутатов, перевод такой меры в статус федеральной гарантии позволит поддержать семьи в период до получения места в яслях, а также расширить возможности родителей для учебы, занятости и решения социальных вопросов.
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