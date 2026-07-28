В Госдуме предложили направлять к психологам женщин, потерявших ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили предоставлять психологов женщинам, потерявшим ребенка в период беременности.

В обращении указано, что медицинская организация должна предлагать женщине консультацию медицинского психолога после самопроизвольного выкидыша, неразвивающейся беременности, внематочной беременности, прерывания беременности по медицинским показаниям и мертворождения.

Авторы инициативы считают, что реализация предложения позволит обеспечить раннее выявление тяжелых эмоциональных состояний и поддержать женщин при восстановлении.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили предоставлять психологов женщинам, потерявшим ребенка в период беременности.

Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.

« "Представляется целесообразным внести изменения в приказ Минздрава России …, закрепив обязанность медицинской организации предлагать женщине консультацию медицинского психолога после самопроизвольного выкидыша, неразвивающейся беременности, внематочной беременности, прерывания беременности по медицинским показаниям и мертворождения", - сказано в обращении.

Депутаты уточнили, что для сохранения добровольного характера помощи важно закрепить именно обязанность медицинской организации предложить консультацию и оформить информирование пациентки. По их словам, отказ от консультации может фиксироваться в медицинской документации и не должен влиять на получение другой медицинской помощи.