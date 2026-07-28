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В Госдуме предложили направлять к психологам женщин, потерявших ребенка - РИА Новости, 28.07.2026
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19:04 28.07.2026
В Госдуме предложили направлять к психологам женщин, потерявших ребенка

РИА Новости: в ГД призвали предоставлять психологов женщинам, потерявшим ребенка

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили предоставлять психологов женщинам, потерявшим ребенка в период беременности.
  • В обращении указано, что медицинская организация должна предлагать женщине консультацию медицинского психолога после самопроизвольного выкидыша, неразвивающейся беременности, внематочной беременности, прерывания беременности по медицинским показаниям и мертворождения.
  • Авторы инициативы считают, что реализация предложения позволит обеспечить раннее выявление тяжелых эмоциональных состояний и поддержать женщин при восстановлении.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили предоставлять психологов женщинам, потерявшим ребенка в период беременности.
Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным внести изменения в приказ Минздрава России …, закрепив обязанность медицинской организации предлагать женщине консультацию медицинского психолога после самопроизвольного выкидыша, неразвивающейся беременности, внематочной беременности, прерывания беременности по медицинским показаниям и мертворождения", - сказано в обращении.
Депутаты уточнили, что для сохранения добровольного характера помощи важно закрепить именно обязанность медицинской организации предложить консультацию и оформить информирование пациентки. По их словам, отказ от консультации может фиксироваться в медицинской документации и не должен влиять на получение другой медицинской помощи.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить зависимость такой помощи от локальной практики медицинской организации, обеспечить раннее выявление тяжелых эмоциональных состояний, а также поддержать женщин при восстановлении после таких несчастных случаев и помочь им решиться на повторную беременность для создания семьи.
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