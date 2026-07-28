В Госдуме прокомментировали инициативу СК по цифровым технологиям

Краткий пересказ от РИА ИИ Цифровые технологии все чаще используются при совершении преступлений, и законодательство должно учитывать эти изменения, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Важно четко разграничивать факт использования цифровых инструментов и их применение в преступных целях, подчеркнул депутат.

Новые нормы должны быть сформулированы так, чтобы у всех участников правоприменительной системы не возникало разночтений относительно условий их применения, считает Немкин.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Цифровые технологии все чаще используются при совершении преступлений, и законодательство должно учитывать эти изменения, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Инициатива Следственного комитета заслуживает внимательного профессионального обсуждения. Цифровые технологии действительно все чаще используются при совершении преступлений, и законодательство должно учитывать изменения, которые происходят в современной информационной среде", - сказал Немкин

По его словам, при этом важно четко разграничивать сам факт использования таких инструментов, как VPN, прокси-сервисы или технологии искусственного интеллекта, и их применение именно в преступных целях.

Депутат подчеркнул, что у этих технологий есть и большое количество законных способов использования, поэтому любые изменения должны быть максимально точными и исключать возможность расширенного толкования.

"Если речь идет о признании использования подобных средств отягчающим обстоятельством, необходимо определить понятные правовые критерии, при которых они действительно способствовали совершению или сокрытию преступления. Такой подход позволит сохранить баланс между эффективностью уголовного законодательства и соблюдением прав добросовестных пользователей цифровых сервисов", - считает Немкин.

Он добавил, что особое внимание следует уделить правоприменительной практике. По мнению парламентария, новые нормы должны быть сформулированы так, чтобы у правоохранительных органов, судов и граждан не возникало разночтений относительно условий их применения, и правовая определенность в подобных вопросах имеет принципиальное значение.