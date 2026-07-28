В Госдуме предложили ввести в России единый стандарт закона о режиме тишины

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесут законопроект о едином минимальном ограничении на шумные работы с 22:00 до 08:00 местного времени.

Ограничение будет распространяться на строительные и ремонтные работы, в том числе на стройплощадках рядом с жилыми домами, а также на работы по содержанию общего имущества и благоустройству придомовых территорий.

Принятие проекта позволит защитить жителей от необоснованно раннего начала шумных работ и снизить количество жалоб и судебных споров.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается установить единое минимальное ограничение на выполнение с 22 часов до 8 часов местного времени работ, создающих шум в жилых помещениях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам депутатов, региональный запрет на ремонтные работы в квартире не всегда однозначно применяется к строительной площадке рядом с домом, покосу травы, механизированной уборке снега или другим работам по содержанию территории. Они отметили, что в результате одна и та же работа в одном регионе прямо запрещена в ранние утренние часы, а в другом жителям приходится отдельно доказывать, что она нарушает их право на отдых.

« "Проектом федерального закона… предлагается установить единое минимальное ограничение на выполнение с 22 часов до 8 часов местного времени работ, создающих шум в жилых помещениях", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Уточняется, что ограничение будет распространяться на строительные и ремонтные работы при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, в том числе на стройплощадках рядом с жилыми домами, на ремонтные работы в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, а также на работы по содержанию общего имущества и благоустройству придомовых территорий.