В Госдуме предложили разработать программу раннего выявления близорукости

Парламентарий отметил, что в последние годы ухудшение зрения у детей становится одной из наиболее серьезных проблем школьного здоровья. По его словам, действующие медосмотры у офтальмолога проводятся в установленные возрастные периоды, однако современные условия обучения требуют комплексной системы ранней диагностики и профилактики нарушений, чтобы не только выявлять, но и предупреждать их развитие.