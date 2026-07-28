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В Госдуме предложили разработать программу раннего выявления близорукости - РИА Новости, 28.07.2026
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07:12 28.07.2026
В Госдуме предложили разработать программу раннего выявления близорукости

Депутат Чернышов предложил разработать программу раннего выявления близорукости

© iStock.com / Inside Creative HouseРебенок на приеме у офтальмолога
Ребенок на приеме у офтальмолога - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© iStock.com / Inside Creative House
Ребенок на приеме у офтальмолога. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разработать федеральную программу раннего выявления миопии среди школьников.
  • Программа включает проведение ежегодного скрининга зрения и создание единой системы мониторинга динамики состояния зрения обучающихся.
  • Цель программы — обеспечить более раннее выявление нарушений зрения, снизить темпы прогрессирования миопии и сохранить здоровье детей.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать федеральную программу раннего выявления миопии (близорукости) среди школьников, включая проведение ежегодного скрининга зрения и создание единой системы мониторинга динамики состояния зрения обучающихся.
Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.
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Парламентарий отметил, что в последние годы ухудшение зрения у детей становится одной из наиболее серьезных проблем школьного здоровья. По его словам, действующие медосмотры у офтальмолога проводятся в установленные возрастные периоды, однако современные условия обучения требуют комплексной системы ранней диагностики и профилактики нарушений, чтобы не только выявлять, но и предупреждать их развитие.
"Прошу вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы раннего выявления и профилактики миопии среди обучающихся общеобразовательных организаций", - сказано в документе.
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Чернышов предлагает предусмотреть проведение ежегодного скрининга зрения школьников непосредственно в образовательных организациях с последующим направлением детей, у которых выявлено ухудшение показателей, к врачу-офтальмологу. Кроме того, по его мнению, следует создать единую систему мониторинга динамики состояния зрения обучающихся, позволяющую отслеживать изменения на протяжении всего периода обучения.
Политик предлагает разработать единые рекомендации для образовательных организаций по профилактике прогрессирования близорукости, включая организацию зрительных пауз при высокой зрительной нагрузке, особенно во время работы с цифровыми устройствами.
Чернышов считает, что комплексная реализация указанных мероприятий позволит обеспечить более раннее выявление нарушений зрения, снизить темпы прогрессирования миопии, сохранить здоровье детей и уменьшить распространенность офтальмологических заболеваний среди школьников.
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