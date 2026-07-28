Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали удаление сервисов VK из App Store и Google - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 28.07.2026
В Госдуме прокомментировали удаление сервисов VK из App Store и Google

Депутат Боярский: удаление VK из App Store не остановит развитие технологий

© РИА НовостиПриложение VK App для iPhone
Приложение VK App для iPhone - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости
Приложение VK App для iPhone. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что удаление сервисов VK из App Store и Google Play не остановит Россию в стремлении использовать отечественные цифровые решения.
  • Минцифры РФ ведет переговоры с Apple по восстановлению приложения платформы "Макс" в App Store.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Решение Apple и Google удалить из магазинов приложений сервисы VK не остановят Россию в стремлении закрывать собственные цифровые потребности и расширять географию применения отечественных решений, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
В июне все сервисы VK, включая "Макс", пропали из App Store, а 16 июля все приложения VK исчезли из Google Plaу. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал, что министерство ведет переговоры с Apple по восстановлению приложения платформы "Макс" в App Store.
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Поддубный прокомментировал удаление российских приложений из Google Play
16 июля, 18:56
"Это нас точно никак не остановит в стремлении закрывать свои суверенные цифровые контуры, применять отечественные решения, расширять географию применения", - заявил Боярский, комментируя удаление "Макс" из App Store и Google Play.
Он добавил, что действия американских компаний создают некоторые неудобства российским пользователям, например, невозможно обновить приложение или скачать его на новое устройство.
"Это недружественный шаг, который не добавляет уверенности в возможном нашем дальнейшем сотрудничестве. Посмотрим, время покажет", - подчеркнул он.
Логотип VK - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Apple удалила все сервисы VK из магазина приложений
25 июня, 11:09
 
ТехнологииРоссияСергей БоярскийМаксут ШадаевGoogleAppleГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала