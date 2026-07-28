В Госдуме прокомментировали удаление сервисов VK из App Store и Google

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что удаление сервисов VK из App Store и Google Play не остановит Россию в стремлении использовать отечественные цифровые решения.

Минцифры РФ ведет переговоры с Apple по восстановлению приложения платформы "Макс" в App Store.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Решение Apple и Google удалить из магазинов приложений сервисы VK не остановят Россию в стремлении закрывать собственные цифровые потребности и расширять географию применения отечественных решений, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

В июне все сервисы VK, включая "Макс", пропали из App Store, а 16 июля все приложения VK исчезли из Google Plaу. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал, что министерство ведет переговоры с Apple по восстановлению приложения платформы "Макс" в App Store.

"Это нас точно никак не остановит в стремлении закрывать свои суверенные цифровые контуры, применять отечественные решения, расширять географию применения", - заявил Боярский, комментируя удаление "Макс" из App Store и Google Play.

Он добавил, что действия американских компаний создают некоторые неудобства российским пользователям, например, невозможно обновить приложение или скачать его на новое устройство.