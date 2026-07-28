Мерц назвал причину отказа от введения санкций против Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти ФРГ выступают против всеобъемлющих санкций в отношении Израиля ввиду исторической ответственности Германии.

Фридрих Мерц заявил, что поддерживает лишение торговых преференций продукции из израильских поселений на Западном берегу Иордана.

Ряд стран ЕС призвали Еврокомиссию подготовить юридические механизмы для прекращения торговли с израильскими поселениями.

БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Власти ФРГ выступают против всеобъемлющих санкций в отношении Израиля ввиду исторической ответственности Германии, но поддерживают лишение торговых преференций продукции из израильских поселений на Западном берегу Иордана, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Ранее ряд стран ЕС призвали Еврокомиссию подготовить юридические механизмы для прекращения торговли с израильскими поселениями.

"Мы с большой озабоченностью наблюдаем за действиями израильского правительства в поселениях на Западном берегу (Иордана - ред.). Я неоднократно выражал это премьер-министру (Израиля Биньямину - ред.) Нетаньяху, в том числе в личных беседах, но мы не считаем правильным вводить всеобъемлющие санкции против Израиля", - заявил Мерц на пресс-конференции в Дублине по итогам переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

Мерц заметил, что Берлин руководствуется особым статусом отношений с еврейским государством.

"Германия несет особую ответственность перед Израилем. По этой причине мы не можем и не хотим присоединяться к санкционным режимам против Израиля в целом", - заявил он, добавив, что в обозримом будущем эта позиция останется неизменной.

При этом канцлер ФРГ поддержал лишение торговых преференций продукции, произведенной в еврейских поселениях на палестинских территориях, назвав это решение Еврокомиссии законным.

"Продукция и товары из оккупированных территорий на Западном берегу Иордана справедливо не подпадают под торговые преференции для Израиля. Я поддерживаю Еврокомиссию в последовательном обеспечении соблюдения этого правила, и сейчас наше внимание должно быть сосредоточено именно на этом", - заключил Мерц.

Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.