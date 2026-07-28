Краткий пересказ от РИА ИИ Французский историк Пьер Малиновски заявил, что попытки Запада «отменить» дирижера Валерия Гергиева связаны в том числе с завистью.

Малиновски отметил, что в 2022 году началась «охота на ведьм» в отношении всего, что связано с Россией, включая культуру.

Историк выразил уверенность в скором возвращении Гергиева к выступлениям по всему миру и во франко-российском культурном сотрудничестве.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Попытки Запада "отменить" дирижера Валерия Гергиева связаны в том числе с завистью, ведь он, как и многие из величайших дирижеров в мире, россиянин, заявил РИА Новости французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.

"В 2022 году началось настоящее безумие в отношении всего, что связано с Россией , во всех сферах. Это напоминало охоту на ведьм", - отметил Малиновски , говоря об "отмене" русской культуры в западных странах.

По его словам, Запад вновь обрел "врага", против которого можно было сплотиться, чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.

"Но когда в итоге начинают стремиться искоренить даже культуру - ту единственную сферу, которая объединяет народы, - это становится опасным. Было здесь и чувство зависти. Ведь многие из величайших дирижеров мира - россияне, такие, например, как Валерий Гергиев. Один только он воплощает русский гений", - заявил историк.

Между тем, по его словам, люди ждут возвращения франко-российского культурного сотрудничества.

"В этом у меня нет никаких сомнений. И маэстро в скором времени вновь будет выступать по всему миру - я в этом убежден. Это пойдет на пользу миру и всему человечеству", - добавил собеседник агентства.