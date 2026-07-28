Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский историк Пьер Малиновски заявил, что попытки Запада «отменить» дирижера Валерия Гергиева связаны в том числе с завистью.
- Малиновски отметил, что в 2022 году началась «охота на ведьм» в отношении всего, что связано с Россией, включая культуру.
- Историк выразил уверенность в скором возвращении Гергиева к выступлениям по всему миру и во франко-российском культурном сотрудничестве.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Попытки Запада "отменить" дирижера Валерия Гергиева связаны в том числе с завистью, ведь он, как и многие из величайших дирижеров в мире, россиянин, заявил РИА Новости французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.
"В 2022 году началось настоящее безумие в отношении всего, что связано с Россией, во всех сферах. Это напоминало охоту на ведьм", - отметил Малиновски, говоря об "отмене" русской культуры в западных странах.
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По его словам, Запад вновь обрел "врага", против которого можно было сплотиться, чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.
"Но когда в итоге начинают стремиться искоренить даже культуру - ту единственную сферу, которая объединяет народы, - это становится опасным. Было здесь и чувство зависти. Ведь многие из величайших дирижеров мира - россияне, такие, например, как Валерий Гергиев. Один только он воплощает русский гений", - заявил историк.
Между тем, по его словам, люди ждут возвращения франко-российского культурного сотрудничества.
"В этом у меня нет никаких сомнений. И маэстро в скором времени вновь будет выступать по всему миру - я в этом убежден. Это пойдет на пользу миру и всему человечеству", - добавил собеседник агентства.
Многие музыкальные площадки в Европе после 2022 года прекратили сотрудничество с Гергиевым. В частности, с ним расторгли контракты Мюнхенская филармония и Роттердамский филармонический оркестр, были отменены его выступления в Италии, Германии, Швейцарии, Австрии и США.