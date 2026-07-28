Россияне могут проходить исследование на антитела к гепатиту С по ОМС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исследование на антитела к вирусу гепатита С доступно россиянам с 25 лет в рамках диспансеризации один раз в десять лет.
- Диспансерное наблюдение уже диагностированных пациентов необходимо для контроля вирусной нагрузки, фиброза, цирроза и риска рака печени.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Исследование на антитела к вирусу гепатита С доступно россиянам с 25 лет в рамках диспансеризации один раз в десять лет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.
"В рамках диспансеризации гражданам с 25 лет предусмотрено исследование на антитела к вирусу гепатита С один раз в десять лет", - рассказал Чуланов.
Он также добавил, что диспансерное наблюдение уже диагностированных пациентов необходимо прежде всего при хроническом гепатите B для контроля вирусной нагрузки, фиброза, цирроза и риска рака печени.
По его словам, длительное наблюдение после излечения гепатита C требуется главным образом пациентам с тяжелым фиброзом или циррозом.
"Иммунизация против вирусного гепатита А проводится бесплатно людям из групп высокого риска в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", - заключил Чуланов.