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Россияне могут проходить исследование на антитела к гепатиту С по ОМС - РИА Новости, 28.07.2026
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10:17 28.07.2026 (обновлено: 10:21 28.07.2026)
Россияне могут проходить исследование на антитела к гепатиту С по ОМС

Россияне с 25 лет могут проходить исследование на антитела к гепатиту С по ОМС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПробирки с кровью
Пробирки с кровью - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исследование на антитела к вирусу гепатита С доступно россиянам с 25 лет в рамках диспансеризации один раз в десять лет.
  • Диспансерное наблюдение уже диагностированных пациентов необходимо для контроля вирусной нагрузки, фиброза, цирроза и риска рака печени.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Исследование на антитела к вирусу гепатита С доступно россиянам с 25 лет в рамках диспансеризации один раз в десять лет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
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"В рамках диспансеризации гражданам с 25 лет предусмотрено исследование на антитела к вирусу гепатита С один раз в десять лет", - рассказал Чуланов.
Он также добавил, что диспансерное наблюдение уже диагностированных пациентов необходимо прежде всего при хроническом гепатите B для контроля вирусной нагрузки, фиброза, цирроза и риска рака печени.
По его словам, длительное наблюдение после излечения гепатита C требуется главным образом пациентам с тяжелым фиброзом или циррозом.
"Иммунизация против вирусного гепатита А проводится бесплатно людям из групп высокого риска в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", - заключил Чуланов.
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