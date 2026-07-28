Россияне могут проходить исследование на антитела к гепатиту С по ОМС

Краткий пересказ от РИА ИИ Исследование на антитела к вирусу гепатита С доступно россиянам с 25 лет в рамках диспансеризации один раз в десять лет.

Диспансерное наблюдение уже диагностированных пациентов необходимо для контроля вирусной нагрузки, фиброза, цирроза и риска рака печени.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Исследование на антитела к вирусу гепатита С доступно россиянам с 25 лет в рамках диспансеризации один раз в десять лет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.

"В рамках диспансеризации гражданам с 25 лет предусмотрено исследование на антитела к вирусу гепатита С один раз в десять лет", - рассказал Чуланов.

Он также добавил, что диспансерное наблюдение уже диагностированных пациентов необходимо прежде всего при хроническом гепатите B для контроля вирусной нагрузки, фиброза, цирроза и риска рака печени.

По его словам, длительное наблюдение после излечения гепатита C требуется главным образом пациентам с тяжелым фиброзом или циррозом.