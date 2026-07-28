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В России расширили возможности лечения пациентов с гепатитом C - РИА Новости, 28.07.2026
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04:49 28.07.2026 (обновлено: 04:51 28.07.2026)
В России расширили возможности лечения пациентов с гепатитом C

Регионам предложили предусмотреть возможность лечения пациентов с гепатитом C

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПробирки с кровью в Центре крови Федерального медико-биологического агентства
Пробирки с кровью в Центре крови Федерального медико-биологического агентства - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пробирки с кровью в Центре крови Федерального медико-биологического агентства. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФФОМС рекомендовал регионам предусмотреть возможность лечения пациентов с гепатитом C в инфекционных, терапевтических и гастроэнтерологических стационарах.
  • В связи с ростом числа пациентов с гепатитом C необходимо дать возможность для выделения объемов медпомощи организациям с койками дневного стационара по профилям «Инфекционные болезни», «Терапия» и «Гастроэнтерология».
  • Расчет экономического обоснования программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2026 год предусматривает два визита к врачу пациентов с гепатитом C при лечении в дневном стационаре.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) рекомендовал регионам предусмотреть при распределении объемов медпомощи возможность лечения пациентов с гепатитом C в инфекционных, терапевтических и гастроэнтерологических стационарах, следует из письма ФФОМС, с которым ознакомилось РИА Новости.
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Из документа следует, что лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) осуществляется врачами-инфекционистами, а также врачами-гастроэнтерологами, терапевтами и врачами общей практики (семейными врачами).
Также в связи с ростом числа пациентов с гепатитом C, которые получат полный курс лечения за счет средств ОМС в 2026-2030 годах, необходимо дать возможность для выделения объемов медпомощи тем организациям, которые имеют в структуре койки дневного стационара по профилям: "Инфекционные болезни", "Терапия" и "Гастроэнтерология".
При этом противовирусная терапия пациентам с ХВГС должна назначаться решением врачебной комиссии, в состав которой входит врач-инфекционист или врач-гастроэнтеролог с опытом терапии гепатита С.
Расчет экономического обоснования программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2026 год предусматривает два визита к врачу пациентов с гепатитом C при лечении в дневном стационаре.
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