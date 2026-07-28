Краткий пересказ от РИА ИИ ФФОМС рекомендовал регионам предусмотреть возможность лечения пациентов с гепатитом C в инфекционных, терапевтических и гастроэнтерологических стационарах.

В связи с ростом числа пациентов с гепатитом C необходимо дать возможность для выделения объемов медпомощи организациям с койками дневного стационара по профилям «Инфекционные болезни», «Терапия» и «Гастроэнтерология».

Расчет экономического обоснования программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2026 год предусматривает два визита к врачу пациентов с гепатитом C при лечении в дневном стационаре.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) рекомендовал регионам предусмотреть при распределении объемов медпомощи возможность лечения пациентов с гепатитом C в инфекционных, терапевтических и гастроэнтерологических стационарах, следует из письма ФФОМС, с которым ознакомилось РИА Новости.

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.

Из документа следует, что лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) осуществляется врачами-инфекционистами, а также врачами-гастроэнтерологами, терапевтами и врачами общей практики (семейными врачами).

Также в связи с ростом числа пациентов с гепатитом C, которые получат полный курс лечения за счет средств ОМС в 2026-2030 годах, необходимо дать возможность для выделения объемов медпомощи тем организациям, которые имеют в структуре койки дневного стационара по профилям: "Инфекционные болезни", "Терапия" и "Гастроэнтерология".

При этом противовирусная терапия пациентам с ХВГС должна назначаться решением врачебной комиссии, в состав которой входит врач-инфекционист или врач-гастроэнтеролог с опытом терапии гепатита С.