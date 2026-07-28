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В Минздраве заявили о снижении заболеваемости гепатитом в России - РИА Новости, 28.07.2026
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04:38 28.07.2026
В Минздраве заявили о снижении заболеваемости гепатитом в России

Чуланов: в России снизилась заболеваемость острыми вирусными гепатитами

© Associated Press peakSTOCKЗабор крови на анализ
Забор крови на анализ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Associated Press peakSTOCK
Забор крови на анализ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России наблюдается общая тенденция снижения заболеваемости острыми вирусными гепатитами, в 2025 году зарегистрировано почти на 30% меньше случаев по сравнению с 2024 годом.
  • Растет число впервые выявленных хронических форм гепатитов, что связано с расширением скрининга.
  • Охват противовирусным лечением гепатита С вырос более чем в пять раз, а в 2025 году устойчивый вирусологический ответ (излечение) был достигнут примерно у 98% пациентов, завершивших лечение.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Общая тенденция снижения заболеваемости острыми вирусными гепатитами наблюдается в России, в 2025 году зарегистрировано почти на 30% меньше случаев по сравнению с 2024 годом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
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"Общая многолетняя тенденция по острым вирусным гепатитам – снижение заболеваемости. В 2025 году зарегистрировано почти на 30% меньше случаев, чем в 2024 году", - сказал Чуланов.
Он добавил, что одновременно растет число впервые выявленных хронических форм гепатитов. Это связано с расширением скрининга и выявлением случаев заболевания, которое много лет протекало бессимптомно.
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"По отдельным инфекциям динамика также благоприятная, например, заболеваемость острым гепатитом B за десять лет снизилась в 4,5 раза, а острым гепатитом C в 2025 году снизилась на 5% по сравнению с уровнем 2024 года", - отметил эксперт.
По словам специалиста, гепатит С можно полностью вылечить у подавляющего большинства пациентов, получивших терапию. В рамках реализации федерального проекта доступность его диагностики и противовирусного лечения расширяется во всех регионах страны.
"За последние годы охват противовирусным лечением гепатита С вырос более чем в пять раз, а в 2025 году устойчивый вирусологический ответ (излечение) был достигнут примерно у 98% пациентов, завершивших лечение", - заключил Чуланов.
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