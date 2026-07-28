Острый гепатит В среди детей почти ликвидировали, заявили в Минздраве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Острый гепатит В среди детей практически ликвидирован в России благодаря вакцинации с первых суток жизни.
- Вакцинация против гепатита B доступна для непривитых детей и взрослых до 55 лет и предупреждает также гепатит D у неинфицированных гепатитом B людей.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Острый гепатит В среди детей почти ликвидирован в России благодаря вакцинации, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.
"Наиболее значимый результат достигнут в отношении острого гепатита В среди детей: благодаря вакцинации с первых суток жизни он практически ликвидирован", - сказал Чуланов.
Он добавил, что вакцинация является главным инструментом профилактики гепатита B. Первая доза вводится в первые 24 часа жизни, а затем проводится полный курс.
"Доступна также вакцинация ранее не привитых детей и взрослых до 55 лет. Прививка против гепатита B одновременно предупреждает гепатит D у людей, которые еще не инфицированы гепатитом B", - заключил эксперт.