Острый гепатит В среди детей почти ликвидировали, заявили в Минздраве

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Острый гепатит В среди детей почти ликвидирован в России благодаря вакцинации, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Он добавил, что вакцинация является главным инструментом профилактики гепатита B. Первая доза вводится в первые 24 часа жизни, а затем проводится полный курс.

"Доступна также вакцинация ранее не привитых детей и взрослых до 55 лет. Прививка против гепатита B одновременно предупреждает гепатит D у людей, которые еще не инфицированы гепатитом B", - заключил эксперт.