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Острый гепатит В среди детей почти ликвидировали, заявили в Минздраве - РИА Новости, 28.07.2026
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03:03 28.07.2026
Острый гепатит В среди детей почти ликвидировали, заявили в Минздраве

Врач Чуланов высоко оценил результаты вакцинации детей от острого гепатита B

© Fotolia / Konstantin YuganovВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Fotolia / Konstantin Yuganov
Вакцинация. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Острый гепатит В среди детей практически ликвидирован в России благодаря вакцинации с первых суток жизни.
  • Вакцинация против гепатита B доступна для непривитых детей и взрослых до 55 лет и предупреждает также гепатит D у неинфицированных гепатитом B людей.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Острый гепатит В среди детей почти ликвидирован в России благодаря вакцинации, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.
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"Наиболее значимый результат достигнут в отношении острого гепатита В среди детей: благодаря вакцинации с первых суток жизни он практически ликвидирован", - сказал Чуланов.
Он добавил, что вакцинация является главным инструментом профилактики гепатита B. Первая доза вводится в первые 24 часа жизни, а затем проводится полный курс.
"Доступна также вакцинация ранее не привитых детей и взрослых до 55 лет. Прививка против гепатита B одновременно предупреждает гепатит D у людей, которые еще не инфицированы гепатитом B", - заключил эксперт.
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