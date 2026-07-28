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В ГД внесли проект о пенсионной надбавке прокурорам - РИА Новости, 28.07.2026
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15:06 28.07.2026
В ГД внесли проект о пенсионной надбавке прокурорам

В ГД внесли проект о пенсионной надбавке прокурорам со стажем свыше 20 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Госдуму внесен проект о пенсионной надбавке прокурорам со стажем свыше 20 лет наряду с пенсией по потере кормильца.
  • По словам Василия Пискарева, предложенные меры позволят обеспечить достойные условия службы для сотрудников прокуратуры.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен проект о пенсионной надбавке прокурорам со стажем свыше 20 лет наряду с пенсией по потере кормильца, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Вместе с коллегами внес в Государственную Думу законопроект, направленный на совершенствование социальных гарантий прокурорских работников", - написал он в своем Telegram-канале.
Пискарев добавил, что проектом предлагается, в частности, предоставить тем из них, кто имеет стаж свыше 20 лет и продолжает службу, право получать ежемесячную пенсионную надбавку наряду с назначенной им пенсией по потере кормильца, например, в ходе СВО.
По его словам, предложенные меры позволят обеспечить достойные условия службы для сотрудников прокуратуры, чей многолетний опыт важен для страны.
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