В ГД внесли проект о пенсионной надбавке прокурорам

Краткий пересказ от РИА ИИ В Госдуму внесен проект о пенсионной надбавке прокурорам со стажем свыше 20 лет наряду с пенсией по потере кормильца.

По словам Василия Пискарева, предложенные меры позволят обеспечить достойные условия службы для сотрудников прокуратуры.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен проект о пенсионной надбавке прокурорам со стажем свыше 20 лет наряду с пенсией по потере кормильца, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Вместе с коллегами внес в Государственную Думу законопроект, направленный на совершенствование социальных гарантий прокурорских работников", - написал он в своем Telegram-канале.

Пискарев добавил, что проектом предлагается, в частности, предоставить тем из них, кто имеет стаж свыше 20 лет и продолжает службу, право получать ежемесячную пенсионную надбавку наряду с назначенной им пенсией по потере кормильца, например, в ходе СВО.