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Экс-директору Газманова отказали во взыскании 44 миллионов рублей с артиста - РИА Новости, 28.07.2026
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12:57 28.07.2026
Экс-директору Газманова отказали во взыскании 44 миллионов рублей с артиста

Экс-директору Газманова Царенко отказали во взыскании 44 млн рублей с артиста

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Олег Газманов
Народный артист России Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Олег Газманов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хорошевский суд Москвы отказал экс-директоры Олега Газманова Дмитрию Царенко во взыскании 44 миллионов рублей с артиста.
  • Иск рассмотрели в закрытом режиме.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы отказал бывшему директору народного артиста РФ Олега Газманова Дмитрию Царенко во взыскании 44 миллионов рублей с артиста, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Новожилов.
Хорошевский суд Москвы 27 июля завершил рассмотрение иска Царенко к Газманову. Процесс прошел в закрытом режиме по просьбе представителей артиста.
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"Отказано в удовлетворении требований полностью", - сообщил собеседник агентства.
Заявленные в иске 44 миллиона рублей, как сообщал адвокат Царенко Алексей Новожилов, тот на протяжении пяти лет клал на счета певца. По мнению заявителя, Газманов должен вернуть эти деньги, раз не считает их гонорарами за концерты.
В настоящий момент в отношении Царенко рассматривается третье уголовное дело, в августе 2026 года государственное обвинение должно запросить для него наказание.
В 2024 году Газманов заподозрил Царенко в хищении средств, поступающих с концертов, и обратился в правоохранительные органы. В результате суд приговорил экс-директора к четырем годам колонии за хищения на 10,4 миллиона рублей. Позже по схожим основаниям появилось еще одно дело с 17 эпизодами мошенничества на 15,3 миллиона рублей.
Сам Царенко вину не признает и заявляет, что передавал деньги артисту в полном объеме и в соответствии с договоренностями.
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