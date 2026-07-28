Запас газа в хранилищах ФРГ и Нидерландов упал до исторического минимума

Краткий пересказ от РИА ИИ Заполненность подземных хранилищ газа в Германии и Нидерландах находится на минимальном уровне за всю историю наблюдения.

Уровень заполненности ПХГ Бельгии достиг 32,14%, что является минимальным показателем с 2015 года.

Общая средняя заполненность хранилищ в ЕС на 26 июля составила 55,66%, что ниже среднего уровня за последние пять лет.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии и Нидерландах остается на минимуме за всю историю наблюдения, а заполненность газохранилищ Бельгии находится на минимальном уровне с 2015 года, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии и Нидерландах остается на минимуме за всю историю наблюдения, а заполненность газохранилищ Бельгии находится на минимальном уровне с 2015 года, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE ).

По состоянию на конец газовых суток 26 июля (завершились утром 27 июля) в ПХГ Германии находился 10,1 миллиарда кубометров газа, уровень заполненности хранилищ достиг 46,19%. Нидерланды заполнили газохранилища на 35,34%, сейчас в них закачано 4,5 миллиарда кубометров газа. Текущие показатели - самые низкие за всю историю наблюдения и сбора данных с 2011 года.

Уровень заполненности ПХГ Бельгии достиг 32,14%, а объем закачанного газа - 0,22 миллиарда кубометров. Последний раз заполненность газохранилищ по состоянию на текущую дату была ниже в 2015 году. Тогда показатель составлял 29,35%.

Общая средняя заполненность хранилищ в ЕС на 26 июля составила 55,86 миллиарда кубометров газа, или 55,66%. Последний раз заполненность газохранилищ по состоянию на текущую дату была ниже в 2021 году. Тогда показатель составлял 55,08%.

В 2022 году на эту дату заполненность ПХГ была на уровне 67,48%, в 2023 году - 84,29%, в 2024 году - 83,89%, в 2025 году - 66,83%. Таким образом, текущий показатель ниже на 16 процентных пунктов, чем средний уровень на эту дату за последние пять лет.