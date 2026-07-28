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Запас газа в хранилищах ФРГ и Нидерландов упал до исторического минимума - РИА Новости, 28.07.2026
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14:34 28.07.2026 (обновлено: 14:35 28.07.2026)
Запас газа в хранилищах ФРГ и Нидерландов упал до исторического минимума

GIE: запас газа в хранилищах Германии и Нидерландов на минимуме за всю историю

© Фото : ПАО "Газпром"ПХГ "Йемгум" в Германии
ПХГ Йемгум в Германии - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ПАО "Газпром"
ПХГ "Йемгум" в Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заполненность подземных хранилищ газа в Германии и Нидерландах находится на минимальном уровне за всю историю наблюдения.
  • Уровень заполненности ПХГ Бельгии достиг 32,14%, что является минимальным показателем с 2015 года.
  • Общая средняя заполненность хранилищ в ЕС на 26 июля составила 55,66%, что ниже среднего уровня за последние пять лет.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии и Нидерландах остается на минимуме за всю историю наблюдения, а заполненность газохранилищ Бельгии находится на минимальном уровне с 2015 года, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По состоянию на конец газовых суток 26 июля (завершились утром 27 июля) в ПХГ Германии находился 10,1 миллиарда кубометров газа, уровень заполненности хранилищ достиг 46,19%. Нидерланды заполнили газохранилища на 35,34%, сейчас в них закачано 4,5 миллиарда кубометров газа. Текущие показатели - самые низкие за всю историю наблюдения и сбора данных с 2011 года.
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Уровень заполненности ПХГ Бельгии достиг 32,14%, а объем закачанного газа - 0,22 миллиарда кубометров. Последний раз заполненность газохранилищ по состоянию на текущую дату была ниже в 2015 году. Тогда показатель составлял 29,35%.
Общая средняя заполненность хранилищ в ЕС на 26 июля составила 55,86 миллиарда кубометров газа, или 55,66%. Последний раз заполненность газохранилищ по состоянию на текущую дату была ниже в 2021 году. Тогда показатель составлял 55,08%.
В 2022 году на эту дату заполненность ПХГ была на уровне 67,48%, в 2023 году - 84,29%, в 2024 году - 83,89%, в 2025 году - 66,83%. Таким образом, текущий показатель ниже на 16 процентных пунктов, чем средний уровень на эту дату за последние пять лет.
Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе, спрогнозировал ранее в июле "Газпром". А недостаточный объем газа в ПХГ к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.
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