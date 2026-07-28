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Постпред в Женеве обвинил Запад в подрыве режима ядерного нераспространения - РИА Новости, 28.07.2026
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01:09 28.07.2026 (обновлено: 01:53 28.07.2026)
Постпред в Женеве обвинил Запад в подрыве режима ядерного нераспространения

Гатилов: США, Германия и Британия дестабилизируют режим нераспространения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США, ФРГ и Британия дестабилизируют международный режим ядерного нераспространения.
  • Гатилов отметил, что страны НАТО стремятся обеспечить себе военное превосходство в ущерб безопасности других стран.
ЖЕНЕВА, 28 июл – РИА Новости. США, ФРГ и Британия дестабилизируют международный режим ядерного нераспространения, пытаясь свалить вину на Россию, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Дипломат отметил, что в настоящее время международный режим нераспространения ядерного оружия "подвергается серьезным испытаниям на прочность из-за стремления государств НАТО обеспечить себе военное превосходство в ущерб безопасности других стран".
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"Особая роль в дестабилизации ситуации принадлежит западной ядерной "тройке" (США, Великобритания, Франция), пытающейся переложить ответственность за ситуацию то на Россию, то на Китай, то на КНДР с Ираном. Получается это неубедительно и, надо прямо сказать, вызывающе, учитывая политику самих стран Запада", - заявил Гатилов.
Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам французского лидера, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в интервью РИА Новости, что наращивание Британией и Францией их ядерных потенциалов ведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений и не соответствует целям Договора о нераспространении ядерного оружия.
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Гатилов: Лондон и Париж начинают скрытное наращивание ядерных арсеналов
25 июля, 23:58
 
В миреРоссияФранцияСШАГеннадий ГатиловЭммануэль МакронАлександр ГрушкоООННАТО
 
 
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