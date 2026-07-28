Постпред в Женеве обвинил Запад в подрыве режима ядерного нераспространения

Краткий пересказ от РИА ИИ Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США, ФРГ и Британия дестабилизируют международный режим ядерного нераспространения.

Гатилов отметил, что страны НАТО стремятся обеспечить себе военное превосходство в ущерб безопасности других стран.

ЖЕНЕВА, 28 июл – РИА Новости. США, ФРГ и Британия дестабилизируют международный режим ядерного нераспространения, пытаясь свалить вину на Россию, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат отметил, что в настоящее время международный режим нераспространения ядерного оружия "подвергается серьезным испытаниям на прочность из-за стремления государств НАТО обеспечить себе военное превосходство в ущерб безопасности других стран".

"Особая роль в дестабилизации ситуации принадлежит западной ядерной "тройке" ( США , Великобритания, Франция), пытающейся переложить ответственность за ситуацию то на Россию, то на Китай, то на КНДР с Ираном. Получается это неубедительно и, надо прямо сказать, вызывающе, учитывая политику самих стран Запада", - заявил Гатилов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам французского лидера, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.