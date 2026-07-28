Ганчев прокомментировал покушение на сотрудника Харьковской администрации

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Украинские боевики регулярно предпринимают попытки терактов в отношении сотрудников российской администрации Харьковской области, но благодаря ФСБ их цели не достигаются, заявил РИА Новости глава администрации Виталий Ганчев, комментируя покушение на одного из своих сотрудников.