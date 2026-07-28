Ганчев прокомментировал покушение на сотрудника Харьковской администрации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ регулярно предпринимают попытки терактов в Харьковской области, но благодаря ФСБ их цели не достигаются, заявил Виталий Ганчев
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Украинские боевики регулярно предпринимают попытки терактов в отношении сотрудников российской администрации Харьковской области, но благодаря ФСБ их цели не достигаются, заявил РИА Новости глава администрации Виталий Ганчев, комментируя покушение на одного из своих сотрудников.
"Украинские боевики регулярно предпринимают попытки в совершении подобных террористических актов на территории России и в отношении сотрудников нашей администрации в частности. Благодаря оперативности и слаженной работе Федеральной службы безопасности Российской Федерации цели наших врагов не реализовываются", - сказал Ганчев.