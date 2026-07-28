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Ганчев прокомментировал покушение на сотрудника Харьковской администрации - РИА Новости, 28.07.2026
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12:25 28.07.2026
Ганчев прокомментировал покушение на сотрудника Харьковской администрации

Ганчев: попытки ВСУ совершать теракты в Харьковской области не имеют успеха

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ регулярно предпринимают попытки терактов в Харьковской области, но благодаря ФСБ их цели не достигаются, заявил Виталий Ганчев
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Украинские боевики регулярно предпринимают попытки терактов в отношении сотрудников российской администрации Харьковской области, но благодаря ФСБ их цели не достигаются, заявил РИА Новости глава администрации Виталий Ганчев, комментируя покушение на одного из своих сотрудников.
Ранее во вторник ЦОС ФСБ сообщил, что предотвращен теракт в Белгороде, где агент СБУ, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области.
"Украинские боевики регулярно предпринимают попытки в совершении подобных террористических актов на территории России и в отношении сотрудников нашей администрации в частности. Благодаря оперативности и слаженной работе Федеральной службы безопасности Российской Федерации цели наших врагов не реализовываются", - сказал Ганчев.
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Харьковская областьВиталий ГанчевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Белгород
 
 
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