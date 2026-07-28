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ФСБ показала, как агент СБУ забирал бомбы из тайника в Белгороде - РИА Новости, 28.07.2026
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11:02 28.07.2026
ФСБ показала, как агент СБУ забирал бомбы из тайника в Белгороде

ФСБ показала, как агент СБУ забирал бомбы из тайника на кладбище в Белгороде

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ предотвратила теракт в Белгороде.
  • Агент СБУ, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области.
  • Его задержали после того, как он забрал взрывные устройства из тайника рядом с кладбищем.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ФСБ показала кадры, как агент украинских спецслужб, планировавший теракт в Белгороде, забирал взрывные устройства из тайника рядом с кладбищем.
Ранее во вторник ЦОС ФСБ сообщил, что предотвращен теракт в Белгороде, где агент СБУ, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области.
На первых кадрах агент украинской спецслужбы выходит из припаркованного на кладбище автомобиля и направляется в сторону тайника. Там он изымает элементы двух самодельных взрывных устройств и помещает их в черный пакет. Затем садится в машину. На следующих кадрах агент уже находится в городе, не спеша с пакетом идет по улице, и в этот момент происходит его задержание.
После этого он признается, что был завербован органами СБУ в Киеве и прошел там же специальный инструктаж и обучение. Затем прибыл в Белгород, где подобрал контейнеры для элементов бомбы, которую он должен был собрать и заложить в автомобиль.
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