ФСБ показала, как агент СБУ забирал бомбы из тайника в Белгороде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ предотвратила теракт в Белгороде.
- Агент СБУ, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области.
- Его задержали после того, как он забрал взрывные устройства из тайника рядом с кладбищем.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ФСБ показала кадры, как агент украинских спецслужб, планировавший теракт в Белгороде, забирал взрывные устройства из тайника рядом с кладбищем.
На первых кадрах агент украинской спецслужбы выходит из припаркованного на кладбище автомобиля и направляется в сторону тайника. Там он изымает элементы двух самодельных взрывных устройств и помещает их в черный пакет. Затем садится в машину. На следующих кадрах агент уже находится в городе, не спеша с пакетом идет по улице, и в этот момент происходит его задержание.
После этого он признается, что был завербован органами СБУ в Киеве и прошел там же специальный инструктаж и обучение. Затем прибыл в Белгород, где подобрал контейнеры для элементов бомбы, которую он должен был собрать и заложить в автомобиль.