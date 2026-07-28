ФСБ показала, как агент СБУ забирал бомбы из тайника в Белгороде

Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ предотвратила теракт в Белгороде.

Агент СБУ, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области.

Его задержали после того, как он забрал взрывные устройства из тайника рядом с кладбищем.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ФСБ показала кадры, как агент украинских спецслужб, планировавший теракт в Белгороде, забирал взрывные устройства из тайника рядом с кладбищем.

Ранее во вторник ЦОС ФСБ сообщил, что предотвращен теракт в Белгороде , где агент СБУ, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области.

На первых кадрах агент украинской спецслужбы выходит из припаркованного на кладбище автомобиля и направляется в сторону тайника. Там он изымает элементы двух самодельных взрывных устройств и помещает их в черный пакет. Затем садится в машину. На следующих кадрах агент уже находится в городе, не спеша с пакетом идет по улице, и в этот момент происходит его задержание.