ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего теракт в Белгороде

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белгороде предотвращен теракт, планировавшийся агентом СБУ.

Подозреваемый, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области.

Возбуждены уголовные дела, задержанный заключен под стражу.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Предотвращен теракт в Белгороде, где агент СБУ, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области, сообщил ЦОС ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена акция украинских спецслужб по совершению террористического акта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области , расположенной в Белгороде", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ , житель региона, 1963 года рождения, завербованный сотрудниками Службы безопасности Украины, в Киеве прошел специальное обучение по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.

"Прибыв на территорию Белгородской области, злоумышленник по заданию украинских кураторов установил наблюдение за сотрудниками военно-гражданской администрации Харьковской области. Полученные данные он передавал сотрудникам СБУ посредством мессенджера Telegram", - говорится в сообщении.

По информации ФСБ, фигурант "должен был осуществить подрыв автомобиля одного из сотрудников военно-гражданской администрации Харьковской области".

"Следуя инструкциям, подозреваемый изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, хранение которых осуществлял в подсобном помещении по месту проживания. В ходе оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо было задержано сотрудниками ФСБ России", - говорится в релизе.