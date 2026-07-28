ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего теракт в Белгороде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде предотвращен теракт, планировавшийся агентом СБУ.
- Подозреваемый, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области.
- Возбуждены уголовные дела, задержанный заключен под стражу.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Предотвращен теракт в Белгороде, где агент СБУ, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области, сообщил ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена акция украинских спецслужб по совершению террористического акта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, расположенной в Белгороде", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, житель региона, 1963 года рождения, завербованный сотрудниками Службы безопасности Украины, в Киеве прошел специальное обучение по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.
"Прибыв на территорию Белгородской области, злоумышленник по заданию украинских кураторов установил наблюдение за сотрудниками военно-гражданской администрации Харьковской области. Полученные данные он передавал сотрудникам СБУ посредством мессенджера Telegram", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, фигурант "должен был осуществить подрыв автомобиля одного из сотрудников военно-гражданской администрации Харьковской области".
"Следуя инструкциям, подозреваемый изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, хранение которых осуществлял в подсобном помещении по месту проживания. В ходе оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо было задержано сотрудниками ФСБ России", - говорится в релизе.
Возбуждены дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), пп. "а", "в", ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение и хранение взрывных устройств) УК России. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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