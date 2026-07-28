Исследование показало, как россияне экономят после зарплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ Чуть более трети россиян (34%) сразу после получения зарплаты переводят часть средств на вклад или накопительный счет.

Почти 40% россиян начинают ограничивать повседневные расходы через пять-семь дней после получения заработной платы.

Основной причиной экономии большинство россиян (36%) назвали стремление сохранить часть дохода до следующей зарплаты.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Чуть более трети россиян сразу после получения зарплаты переводят часть средств на вклад или накопительный счет, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Сразу после получения зарплаты 34% россиян переводят часть средств на накопительный счет или вклад, а каждый третий в первую очередь оплачивает кредиты и коммунальные услуги", - выяснили аналитики.

Еще 17% формируют резерв на текущие расходы, каждый десятый совершает заранее запланированные крупные покупки, а 6% не придерживаются определенного порядка распределения доходов.

Почти 40% россиян начинают ограничивать повседневные расходы через пять-семь дней после получения заработной платы, а каждый четвертый - через два-четыре дня.

Переходить к сдержанным расходам спустя одну-две недели начинают 18%. Одинакового уровня расходов весь месяц придерживаются 11% участников исследования, а 6% начинают экономить уже в день получения зарплаты.

Основной причиной экономии большинство россиян (36%) назвали стремление сохранить часть дохода до следующей зарплаты, а каждый четвертый объяснил это необходимостью оплачивать обязательные ежемесячные расходы. Еще для 18% главным мотивом стало желание увеличить накопления.

При этом каждый десятый начинает ограничивать расходы после того, как замечает слишком высокий уровень трат в первые дни после зарплаты, а 8% связывают свои финансовые привычки с общей экономической ситуацией.