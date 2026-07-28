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Исследование показало, как россияне экономят после зарплаты - РИА Новости, 28.07.2026
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05:33 28.07.2026
Исследование показало, как россияне экономят после зарплаты

"Выберу.ру": более трети россиян переводят часть зарплаты на вклад

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чуть более трети россиян (34%) сразу после получения зарплаты переводят часть средств на вклад или накопительный счет.
  • Почти 40% россиян начинают ограничивать повседневные расходы через пять-семь дней после получения заработной платы.
  • Основной причиной экономии большинство россиян (36%) назвали стремление сохранить часть дохода до следующей зарплаты.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Чуть более трети россиян сразу после получения зарплаты переводят часть средств на вклад или накопительный счет, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Сразу после получения зарплаты 34% россиян переводят часть средств на накопительный счет или вклад, а каждый третий в первую очередь оплачивает кредиты и коммунальные услуги", - выяснили аналитики.
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Еще 17% формируют резерв на текущие расходы, каждый десятый совершает заранее запланированные крупные покупки, а 6% не придерживаются определенного порядка распределения доходов.
Почти 40% россиян начинают ограничивать повседневные расходы через пять-семь дней после получения заработной платы, а каждый четвертый - через два-четыре дня.
Переходить к сдержанным расходам спустя одну-две недели начинают 18%. Одинакового уровня расходов весь месяц придерживаются 11% участников исследования, а 6% начинают экономить уже в день получения зарплаты.
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Основной причиной экономии большинство россиян (36%) назвали стремление сохранить часть дохода до следующей зарплаты, а каждый четвертый объяснил это необходимостью оплачивать обязательные ежемесячные расходы. Еще для 18% главным мотивом стало желание увеличить накопления.
При этом каждый десятый начинает ограничивать расходы после того, как замечает слишком высокий уровень трат в первые дни после зарплаты, а 8% связывают свои финансовые привычки с общей экономической ситуацией.
Россияне также рассказали, как именно переходят к экономии. Так, каждый третий в первую очередь сокращает необязательные бытовые покупки, почти каждый четвертый реже посещает кафе и рестораны, 18% уменьшают расходы на развлечения, 15% откладывают покупку одежды, техники, а каждый десятый старается реже пользоваться такси.
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