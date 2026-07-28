Рейтинг@Mail.ru
Wildberries и Ozon выполнили несколько требований ФАС - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 28.07.2026 (обновлено: 12:36 28.07.2026)
Wildberries и Ozon выполнили несколько требований ФАС

Wildberries и Ozon по требованию ФАС синхронизировали сроки выплат продавцам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкOzon и Wildberries
Ozon и Wildberries - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Ozon и Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Wildberries и Ozon синхронизировали сроки выплат продавцам, сократив их до 30 дней с момента реализации товара.
  • Компании отменили привязку тарифов на логистику к ценам и предприняли другие меры для повышения прозрачности и снижения стоимости доставки.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Wildberries и Ozon предоставили ФАС отчеты об исполнении предупреждений ведомства.
"Организации синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары. Предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не будет превышать 30 календарных дней с момента реализации товара", — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Песков прокомментировал атаки ВСУ на склады Wildberries
26 июля, 19:41
Также компании отменили привязку тарифов на логистику к ценам.
Кроме того, Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточке товара: вместо "оригинал" будет отображаться "бренд проверен". Это соответствует политике маркетплейса по проверке подлинности.
Госдума России - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
В ГД предложили маркировать карточки продавцов, скрывающих отзывы на Ozon
19 марта, 14:18
Меры позволят повысить прозрачность и предсказуемость стоимости доставки и снизят цены для потребителей, уточнили в ФАС.
Служба добавила, что сейчас разрабатываются поправки в закон о платформенной экономике, которые повлияют на размер комиссий площадок.
Вывеска Wildberries - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Продавцы Wildberries, пострадавшие от атак БПЛА, получат промобонусы
27 июля, 18:02
 
ЭкономикаOzonВайлдберриз (Wildberries)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала