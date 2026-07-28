Wildberries и Ozon выполнили несколько требований ФАС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Wildberries и Ozon синхронизировали сроки выплат продавцам, сократив их до 30 дней с момента реализации товара.
- Компании отменили привязку тарифов на логистику к ценам и предприняли другие меры для повышения прозрачности и снижения стоимости доставки.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Wildberries и Ozon предоставили ФАС отчеты об исполнении предупреждений ведомства.
"Организации синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары. Предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не будет превышать 30 календарных дней с момента реализации товара", — говорится в сообщении.
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Также компании отменили привязку тарифов на логистику к ценам.
Кроме того, Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточке товара: вместо "оригинал" будет отображаться "бренд проверен". Это соответствует политике маркетплейса по проверке подлинности.
Меры позволят повысить прозрачность и предсказуемость стоимости доставки и снизят цены для потребителей, уточнили в ФАС.
Служба добавила, что сейчас разрабатываются поправки в закон о платформенной экономике, которые повлияют на размер комиссий площадок.