Оплата кредитной картой на автозаправочной станции в Москве. Архивное фото

Оплата кредитной картой на автозаправочной станции в Москве

ФАС возбудила несколько дел из-за необоснованного повышения цен на топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ Территориальные органы ФАС России возбудили ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в ряде субъектов России.

Новосибирское УФАС выявило признаки картеля на оптовом рынке реализации топлива и возбудило дело в отношении ООО "ГК Альянс" и ООО "Стрежтранссервис".

УФАС Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областей выдали предупреждения участникам топливного рынка из-за необоснованного изменения цен на заправках.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили целый ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в ряде субъектов РФ, сообщила ФАС.

"Территориальные органы ФАС возбудили дела по признакам необоснованного повышения цен на топливо", - говорится в сообщении.

Так, Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении компании, реализующей топливо на заправках под брендом ESCO и по франшизе под брендом " Газпромнефть " в связи с изменением за короткий период цен на бензин Аи-92 и Аи-95, а также невыполнением предупреждения от службы. Предпринимателю грозит штраф.

Пермское УФАС возбудило дело против сети АЗС "Ликом", а УФАС Коми - в отношении ООО "Движение-Коми" и ООО "Компания 2000".

Новосибирское УФАС выявило признаки картеля на оптовом рынке реализации топлива. Поводом для этого стали факты реализации бензина Аи-92 и Аи-95 по различным ценам для разных покупателей.

При этом цена продажи бензина лицам, которые не вступили в сговор, была выше, что в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива, отмечает ФАС.

"В результате сбора и анализа информации Новосибирское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "ГК Альянс" и ООО "Стрежтранссервис", - отмечается в сообщении.

Кроме того, УФАС Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областей выдали предупреждения ряду участников топливного рынка - также по причине необоснованного изменения цен на заправках.