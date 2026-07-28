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ФАС возбудила несколько дел из-за необоснованного повышения цен на топливо - РИА Новости, 28.07.2026
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09:03 28.07.2026 (обновлено: 15:16 28.07.2026)
ФАС возбудила несколько дел из-за необоснованного повышения цен на топливо

ФАС возбудила дела из-за повышения цен на АЗС в восьми регионах России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОплата кредитной картой на автозаправочной станции в Москве
Оплата кредитной картой на автозаправочной станции в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Территориальные органы ФАС России возбудили ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в ряде субъектов России.
  • Новосибирское УФАС выявило признаки картеля на оптовом рынке реализации топлива и возбудило дело в отношении ООО "ГК Альянс" и ООО "Стрежтранссервис".
  • УФАС Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областей выдали предупреждения участникам топливного рынка из-за необоснованного изменения цен на заправках.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили целый ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в ряде субъектов РФ, сообщила ФАС.
"Территориальные органы ФАС возбудили дела по признакам необоснованного повышения цен на топливо", - говорится в сообщении.
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Так, Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении компании, реализующей топливо на заправках под брендом ESCO и по франшизе под брендом "Газпромнефть" в связи с изменением за короткий период цен на бензин Аи-92 и Аи-95, а также невыполнением предупреждения от службы. Предпринимателю грозит штраф.
Пермское УФАС возбудило дело против сети АЗС "Ликом", а УФАС Коми - в отношении ООО "Движение-Коми" и ООО "Компания 2000".
Новосибирское УФАС выявило признаки картеля на оптовом рынке реализации топлива. Поводом для этого стали факты реализации бензина Аи-92 и Аи-95 по различным ценам для разных покупателей.
При этом цена продажи бензина лицам, которые не вступили в сговор, была выше, что в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива, отмечает ФАС.
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"В результате сбора и анализа информации Новосибирское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "ГК Альянс" и ООО "Стрежтранссервис", - отмечается в сообщении.
Кроме того, УФАС Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областей выдали предупреждения ряду участников топливного рынка - также по причине необоснованного изменения цен на заправках.
"Ведомство продолжает контролировать стоимость бензина и дизтоплива", - подчеркивает ФАС.
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ЭкономикаРоссияПензенская областьФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)УФАСГазпром нефтьАИ-92АИ-95
 
 
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