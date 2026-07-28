Глава МИД Италии прокомментировал перспективы членства Украины в Евросоюзе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни призвал не давать Украине преимущества перед странами Западных Балкан на пути вступления в Евросоюз.
РИМ, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни призвал не давать Украине преимущества перед странами Западных Балкан на пути вступления в Евросоюз.
"Однако мы не можем позволить Украине получить преимущество, забыв при этом о странах Западных Балкан", - заявил он во вторник.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС.
В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.