Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни призвал не давать Украине преимущества перед странами Западных Балкан на пути вступления в Евросоюз.

РИМ, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни призвал не давать Украине преимущества перед странами Западных Балкан на пути вступления в Евросоюз.

Таяни на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и по обороне заявил, что Италия по-прежнему поддерживает вступление Украины в ЕС при соблюдении необходимых для этого критериев.

"Однако мы не можем позволить Украине получить преимущество, забыв при этом о странах Западных Балкан", - заявил он во вторник.

Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС.