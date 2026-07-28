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Глава МИД Италии прокомментировал перспективы членства Украины в Евросоюзе - РИА Новости, 28.07.2026
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16:16 28.07.2026
Глава МИД Италии прокомментировал перспективы членства Украины в Евросоюзе

Таяни: Украина не должна обойти балканские страны на пути членства в Евросоюзе

© AP Photo / Andrew MedichiniВице-премьер Италии Антонио Таяни
Вице-премьер Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Вице-премьер Италии Антонио Таяни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни призвал не давать Украине преимущества перед странами Западных Балкан на пути вступления в Евросоюз.
РИМ, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни призвал не давать Украине преимущества перед странами Западных Балкан на пути вступления в Евросоюз.
Таяни на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и по обороне заявил, что Италия по-прежнему поддерживает вступление Украины в ЕС при соблюдении необходимых для этого критериев.
"Однако мы не можем позволить Украине получить преимущество, забыв при этом о странах Западных Балкан", - заявил он во вторник.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС.
В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.
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В миреУкраинаИталияАнтонио ТаяниЕвросоюз
 
 
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