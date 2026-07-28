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В Британии рассказали, чего Европе ждать от пересмотра размещения войск США - РИА Новости, 28.07.2026
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20:02 28.07.2026
В Британии рассказали, чего Европе ждать от пересмотра размещения войск США

Spectator: пересмотр размещения войск США в Европе приведет к пробелам в обороне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе
Флаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон начал пересмотр размещения американских войск в Европе, что должно ускорить переход ответственности за оборону региона к европейским странам НАТО.
  • Пересмотр вопроса размещения американских военных в Европе вызывает тревогу у европейских лидеров, так как неизвестно, кого США в результате "наградят", а кого "накажут".
  • Глава Пентагона объявил о шестимесячном пересмотре размещения американских войск и баз в Европе для оценки их расположения и доступности.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пересмотр размещения американских войск в Европе приведет к появлению брешей в европейских оборонительных возможностях, пишет колумнист британского журнала Spectator Лиза Хазелдин.
Во вторник главный стратег Пентагона Элбридж Колби заявил, что Пентагон начал пересмотр размещения американских войск в Европе, который должен ускорить переход ответственности за оборону региона к европейским странам НАТО.
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Пентагон пересмотрит размещение американских сил в Европе
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"Уже сейчас очевидно, что отход США от Европы поставит континент лицом к лицу с потенциально значительными пробелами во всех трех компонентах оборонительных возможностей: личном составе, финансировании, промышленной продукции", - говорится в статье Хазелдин.
Автор добавляет, что пересмотр вопроса размещения американских военных в Европе остается причиной тревоги для европейских лидеров, так как неизвестно, кого США в результате "наградят", а кого "накажут".
Глава Пентагона Пит Хегсет объявил в июне о шестимесячном пересмотре размещения американских войск и баз в Европе, чтобы оценить их расположение и доступность. По его словам, часть союзников США такую проверку "провалит".
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
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