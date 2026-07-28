В Британии рассказали, чего Европе ждать от пересмотра размещения войск США

Краткий пересказ от РИА ИИ Пентагон начал пересмотр размещения американских войск в Европе, что должно ускорить переход ответственности за оборону региона к европейским странам НАТО.

Пересмотр вопроса размещения американских военных в Европе вызывает тревогу у европейских лидеров, так как неизвестно, кого США в результате "наградят", а кого "накажут".

Глава Пентагона объявил о шестимесячном пересмотре размещения американских войск и баз в Европе для оценки их расположения и доступности.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пересмотр размещения американских войск в Европе приведет к появлению брешей в европейских оборонительных возможностях, пишет колумнист британского журнала Spectator Лиза Хазелдин.

Во вторник главный стратег Пентагона Элбридж Колби заявил, что Пентагон начал пересмотр размещения американских войск в Европе , который должен ускорить переход ответственности за оборону региона к европейским странам НАТО.

« "Уже сейчас очевидно, что отход США от Европы поставит континент лицом к лицу с потенциально значительными пробелами во всех трех компонентах оборонительных возможностей: личном составе, финансировании, промышленной продукции", - говорится в статье Хазелдин.

Автор добавляет, что пересмотр вопроса размещения американских военных в Европе остается причиной тревоги для европейских лидеров, так как неизвестно, кого США в результате "наградят", а кого "накажут".

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил в июне о шестимесячном пересмотре размещения американских войск и баз в Европе, чтобы оценить их расположение и доступность. По его словам, часть союзников США такую проверку "провалит".