СМИ рассказали о критической ошибке ЕС в отношении России

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"До 2024 года Ка-32 успешно применялись в тушении лесных пожаров, но теперь уже нет. Санкции мешают покупке запасных частей и техническому обслуживанию. Поэтому российские вертолеты, способные быстро набирать воду и доставлять ее в труднодоступные регионы, были выведены из эксплуатации", — говорится в публикации.