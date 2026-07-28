Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские страны не могут использовать российские вертолеты Ка-32 для тушения лесных пожаров из-за санкций.
- Правительство Испании безуспешно пыталось добиться смягчения санкций, а инициатива по покупке европейских аналогов вертолета провалилась из-за нехватки средств.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Европейские страны не могут использовать российские вертолеты Ка-32 ради тушения разрушительных лесных пожаров из-за введенных против Москвы санкций, пишет Berliner Zeitung.
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"До 2024 года Ка-32 успешно применялись в тушении лесных пожаров, но теперь уже нет. Санкции мешают покупке запасных частей и техническому обслуживанию. Поэтому российские вертолеты, способные быстро набирать воду и доставлять ее в труднодоступные регионы, были выведены из эксплуатации", — говорится в публикации.
Кроме Испании российские вертолеты больше не используются в Португалии, Греции, Болгарии и на Кипре, подчеркнули в материале.
Во вторник газета ABC сообщила, что власти Испании эвакуировали или призвали не покидать дома из-за пожаров более 170 тысяч человек. До этого правительство страны объявило режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинциях Авила и Толедо в связи с распространением лесных пожаров.