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СМИ рассказали о критической ошибке ЕС в отношении России - РИА Новости, 28.07.2026
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14:24 28.07.2026 (обновлено: 14:45 28.07.2026)
СМИ рассказали о критической ошибке ЕС в отношении России

BZ: страны ЕС не могут использовать российские вертолеты для тушения пожаров

© REUTERS / Ana BeltranЛесной пожар в Испании
Лесной пожар в Испании - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Ana Beltran
Лесной пожар в Испании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские страны не могут использовать российские вертолеты Ка-32 для тушения лесных пожаров из-за санкций.
  • Правительство Испании безуспешно пыталось добиться смягчения санкций, а инициатива по покупке европейских аналогов вертолета провалилась из-за нехватки средств.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Европейские страны не могут использовать российские вертолеты Ка-32 ради тушения разрушительных лесных пожаров из-за введенных против Москвы санкций, пишет Berliner Zeitung.
«
"До 2024 года Ка-32 успешно применялись в тушении лесных пожаров, но теперь уже нет. Санкции мешают покупке запасных частей и техническому обслуживанию. Поэтому российские вертолеты, способные быстро набирать воду и доставлять ее в труднодоступные регионы, были выведены из эксплуатации", — говорится в публикации.
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Отмечается, что правительство Испании безуспешно пыталось добиться смягчения санкций в этом вопросе, а в Брюсселе настаивали на покупке европейских аналогов вертолета, но в итоге эта инициатива провалилась из-за нехватки средств.
Кроме Испании российские вертолеты больше не используются в Португалии, Греции, Болгарии и на Кипре, подчеркнули в материале.
Во вторник газета ABC сообщила, что власти Испании эвакуировали или призвали не покидать дома из-за пожаров более 170 тысяч человек. До этого правительство страны объявило режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинциях Авила и Толедо в связи с распространением лесных пожаров.
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