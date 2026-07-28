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Основатель Pink Floyd назвал курс Европы на перевооружение безумием - РИА Новости, 28.07.2026
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12:22 28.07.2026
Основатель Pink Floyd назвал курс Европы на перевооружение безумием

Основатель Pink Floyd Уотерс назвал курс Европы на перевооружение безумием

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Роджер Уотерс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роджер Уотерс назвал безумием курс Европы на перевооружение.
  • Уотерс призвал людей поднять свой голос против этого курса и выступить за мир.
ЛОНДОН, 28 июл - РИА Новости. Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал безумием курс Европы на перевооружение.
"Слышать, как лидеры Европейского союза бряцают оружием, начинают говорить о повышении до 5% ВВП, чтобы мы могли вновь перевооружить Германию, чтобы она могла воевать, - это чертово безумие", - сказал он в интервью телеканалу RT.
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Уотерс добавил, что на этой "бессмыслице" построены политические карьеры большинства этих лидеров.
"Поэтому так важно, чтобы мы - все люди, включая всех американцев, всех россиян и остальных, кто верит в мир на земле и добрую волю между людьми, - подняли свой голос и сказали: "Нет". Этот корабль идет прямо на скалы, и мы, люди, должны встать и сказать: "Нет", - сказал Уотерс.
Музыкант отметил, что сейчас очень актуальной является речь американского президента Джона Кеннеди, которую он произнес в июне 1963 года. Это выступление вошло в историю под названием "Речь о мире", в нем Кеннеди призвал к улучшению отношений с СССР и поиску путей мирного сосуществования.
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В миреЕвропаГерманияСССРДжон Кеннеди (политик)Pink Floyd
 
 
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