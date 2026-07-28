Основатель Pink Floyd назвал курс Европы на перевооружение безумием

"Поэтому так важно, чтобы мы - все люди, включая всех американцев, всех россиян и остальных, кто верит в мир на земле и добрую волю между людьми, - подняли свой голос и сказали: "Нет". Этот корабль идет прямо на скалы, и мы, люди, должны встать и сказать: "Нет", - сказал Уотерс.