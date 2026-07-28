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Европа не успеет подготовиться к защите Украины, считают в ЕК - РИА Новости, 28.07.2026
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11:02 28.07.2026 (обновлено: 11:11 28.07.2026)
Европа не успеет подготовиться к защите Украины, считают в ЕК

Мирель: Европа не успеет подготовиться к защите Украины и за 15 лет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный гендиректор Еврокомиссии Пьер Мирель считает, что Европа не успеет подготовиться к обеспечению защиты Украины и за 15 лет.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Европа не успеет подготовиться к обеспечению защиты Украины и за 15 лет, считает почетный гендиректор Еврокомиссии, ранее занимавшийся вопросами расширения Евросоюза Пьер Мирель.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала в мае о предложении канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.
"Распространение действия положения ЕС о взаимной обороне на Украину до того, как она станет полноправным членом, представляет "необычную" идею... Он (Мирель - ред.) не уверен, что "коалиция желающих" будет готова оказать такую поддержку, утверждая, что Европа не будет готова защищать Украину даже к 2040 году", - цитирует еврочиновника издание Euractiv.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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