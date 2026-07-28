Европа не успеет подготовиться к защите Украины, считают в ЕК

Краткий пересказ от РИА ИИ Почетный гендиректор Еврокомиссии Пьер Мирель считает, что Европа не успеет подготовиться к обеспечению защиты Украины и за 15 лет.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.

БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Европа не успеет подготовиться к обеспечению защиты Украины и за 15 лет, считает почетный гендиректор Еврокомиссии, ранее занимавшийся вопросами расширения Евросоюза Пьер Мирель.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала в мае о предложении канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.

"Распространение действия положения ЕС о взаимной обороне на Украину до того, как она станет полноправным членом, представляет "необычную" идею... Он (Мирель - ред.) не уверен, что "коалиция желающих" будет готова оказать такую поддержку, утверждая, что Европа не будет готова защищать Украину даже к 2040 году", - цитирует еврочиновника издание Euractiv.