Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. Архивное фото

Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине

© REUTERS / Annegret Hilse Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине

В Европе спрогнозировали серию терактов после наезда на толпу в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ В Берлине 25 июля произошел теракт в районе парка Тиргартен, в результате которого один человек погиб и 29 пострадали.

Подозреваемый в совершении теракта Абдул Баллут был известен правоохранителям как сторонник террористической организации "Исламское государство"*.

Эксперт Николас Штокхаммер предрек серию исламистских терактов в Западной Европе и подчеркнул вопрос о достаточности контроля и своевременном вмешательстве органов безопасности.

БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Эксперт по терроризму в Европе из Кремсского университета Николас Штокхаммер предрек серию исламистских терактов в Западной Европе после наезда на толпу в Берлине 25 июля.

Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. По данным главы МВД ФРГ Александра Добриндта , известно об одном погибшем и еще 29 пострадавших. Правоохранители квалифицировали это как теракт, совершенный по исламистским мотивам.

"Теракт… в Берлине , вероятно, станет началом новой серии исламистских терактов в Западной Европе", - сказал Штокхаммер, его слова приводит газета Bild

Эксперт указал на то, что подозреваемый в совершении теракта Абдул Баллут был известен правоохранителям в том числе как сторонник террористической организации "Исламское государство"*, был приговорен к тюремному сроку, который заменили на условный, и участвовал в программе дерадикализации. Штокхаммер предполагает, что в последнее время компетентные ведомства недостаточно пристально за ним следили.

"Здесь возникает вполне закономерный вопрос о достаточности контроля и своевременном вмешательстве органов безопасности", - подчеркнул эксперт.

Главный подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции по его задержанию в берлинском районе Шандау. По данным Bild, Баллут ранее проходил по делу о попытке присоединиться к ИГ, но был отпущен.