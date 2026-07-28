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В Европе спрогнозировали серию терактов после наезда на толпу в Берлине - РИА Новости, 28.07.2026
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00:20 28.07.2026 (обновлено: 00:43 28.07.2026)
В Европе спрогнозировали серию терактов после наезда на толпу в Берлине

Аналитик Штокхаммер предрек серию терактов после наезда на толпу в Берлине

© REUTERS / Annegret HilseЭкстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Берлине 25 июля произошел теракт в районе парка Тиргартен, в результате которого один человек погиб и 29 пострадали.
  • Подозреваемый в совершении теракта Абдул Баллут был известен правоохранителям как сторонник террористической организации "Исламское государство"*.
  • Эксперт Николас Штокхаммер предрек серию исламистских терактов в Западной Европе и подчеркнул вопрос о достаточности контроля и своевременном вмешательстве органов безопасности.
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Эксперт по терроризму в Европе из Кремсского университета Николас Штокхаммер предрек серию исламистских терактов в Западной Европе после наезда на толпу в Берлине 25 июля.
Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. По данным главы МВД ФРГ Александра Добриндта, известно об одном погибшем и еще 29 пострадавших. Правоохранители квалифицировали это как теракт, совершенный по исламистским мотивам.
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"Теракт… в Берлине, вероятно, станет началом новой серии исламистских терактов в Западной Европе", - сказал Штокхаммер, его слова приводит газета Bild.
Эксперт указал на то, что подозреваемый в совершении теракта Абдул Баллут был известен правоохранителям в том числе как сторонник террористической организации "Исламское государство"*, был приговорен к тюремному сроку, который заменили на условный, и участвовал в программе дерадикализации. Штокхаммер предполагает, что в последнее время компетентные ведомства недостаточно пристально за ним следили.
"Здесь возникает вполне закономерный вопрос о достаточности контроля и своевременном вмешательстве органов безопасности", - подчеркнул эксперт.
Главный подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции по его задержанию в берлинском районе Шандау. По данным Bild, Баллут ранее проходил по делу о попытке присоединиться к ИГ, но был отпущен.
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