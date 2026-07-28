Эстония не планирует полного закрытия границы с Россией, заявил дипломат

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Эстонские власти не планируют полного закрытия границы с Россией, а сокращения режима работы КПП с эстонской стороны направлены на уменьшение пассажиропотока и грузопотока, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.