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Эстония не планирует полного закрытия границы с Россией, заявил дипломат - РИА Новости, 28.07.2026
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06:35 28.07.2026 (обновлено: 07:45 28.07.2026)
Эстония не планирует полного закрытия границы с Россией, заявил дипломат

Временный поверенный Абилов: Эстония не планирует полностью закрыть границу с РФ

CC BY-SA 2.0 / William John Gauthier / КПП на границе Эстонии и России
КПП на границе Эстонии и России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
CC BY-SA 2.0 / William John Gauthier /
КПП на границе Эстонии и России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстонские власти не планируют полного закрытия границы с Россией.
  • Сокращение режима работы КПП направлено на уменьшение пассажиропотока и грузопотока.
  • Погранпункт «Нарва-1» сократил время работы на четыре часа, теперь он работает до 19:00.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Эстонские власти не планируют полного закрытия границы с Россией, а сокращения режима работы КПП с эстонской стороны направлены на уменьшение пассажиропотока и грузопотока, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
"По заверениям эстонских властей, предпринимаемые меры направлены именно на сокращение пассажиропотока и грузопотока и на данный момент не предполагают полного закрытия границы. Такая позиция, в частности, может объясняться тем, что среди лиц, пересекающих российско-эстонскую границу, преобладают граждане ЕС, в том числе Эстонии", - сказал Абилов.
С 15 июня погранпункт "Нарва-1", который ранее работал с 7.00 до 23.00, сократил время работы на четыре часа, теперь он работает до 19.00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснял это желанием "перераспределить нагрузку" на пограничников. В результате желающие пересечь границу в сторону России вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег. На скорость прохождения границы влияют множество факторов, о них люди пишут в тематических группах соцсетей.
КПП Нарва. 27 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Эстонцы, желающие попасть в Россию, столкнулись с проблемами на КПП у Нарвы
27 июля, 05:27
 
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