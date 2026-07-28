Краткий пересказ от РИА ИИ Эстонские власти признают, что у России нет планов нападать на государства Прибалтики.

Правительство Эстонии утвердило бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в 4,5% от ВВП, увеличив расходы на оборону до 5% ВВП.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Эстонские власти признают, что у России нет планов нападать на государства Прибалтики, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

"В Таллине признают, что у России нет намерений нападать на прибалтийские государства. Более того, известны случаи, когда официальные лица называли обратные утверждения примерами российского влияния. Неудивительно, что такая противоречивая позиция приводит к курьезам", - сказал Абилов.

Абилов 25 июля заявил РИА Новости, что власти Эстонии традиционно увеличивает расходы на оборону под предлогом некой "угрозы с востока".

В конце сентября 2025 года правительство Эстонии утвердило бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в размере 4,5% от ВВП, в котором крупнейшей статьей роста расходов стало увеличение трат на оборону до 5% ВВП.