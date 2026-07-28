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В Эстонии признали отсутствие у России планов нападать, заявил посол - РИА Новости, 28.07.2026
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00:54 28.07.2026 (обновлено: 01:05 28.07.2026)
В Эстонии признали отсутствие у России планов нападать, заявил посол

Дипломат Абилов: Таллин признал, что у Москвы нет планов нападать на Прибалтику

© AP Photo / Mindaugas KulbisФлаги Эстонии, Литвы и Латвии
Флаги Эстонии, Литвы и Латвии - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Флаги Эстонии, Литвы и Латвии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстонские власти признают, что у России нет планов нападать на государства Прибалтики.
  • Правительство Эстонии утвердило бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в 4,5% от ВВП, увеличив расходы на оборону до 5% ВВП.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Эстонские власти признают, что у России нет планов нападать на государства Прибалтики, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
Таллине признают, что у России нет намерений нападать на прибалтийские государства. Более того, известны случаи, когда официальные лица называли обратные утверждения примерами российского влияния. Неудивительно, что такая противоречивая позиция приводит к курьезам", - сказал Абилов.
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Абилов 25 июля заявил РИА Новости, что власти Эстонии традиционно увеличивает расходы на оборону под предлогом некой "угрозы с востока".
В конце сентября 2025 года правительство Эстонии утвердило бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в размере 4,5% от ВВП, в котором крупнейшей статьей роста расходов стало увеличение трат на оборону до 5% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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