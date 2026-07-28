Флаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото

Флаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе

Опрос показал, сколько поляков выступают против вступления Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Рекордное количество граждан Польши — 40% — выступают против членства Украины в ЕС.

Сторонники скорейшего принятия Украины в ЕС составляют лишь 9% респондентов, что является самым низким показателем с октября 2023 года.

ВАРШАВА, 28 июл - РИА Новости. Рекордное количество граждан Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Рекордное количество граждан Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного лабораторией CBOS

По данным опроса, сторонники скорейшего принятия Украины в ЕС в настоящее время составляют лишь 9% респондентов. Это самый низкий показатель с октября 2023 года (снижение на 9 процентных пунктов).

При этом за принятие Украины в ЕС "без спешки" выступают 41% респондентов (снижение на 15 процентных пунктов).

Против членства Украины в ЕС выступают 40% опрошенных, что является рекордным результатом в истории этих исследований (увеличение на 23 процентных пункта по сравнению с октябрем 2023 года).

Опрос проводился 2-12 июля на репрезентативной выборке из 938 взрослых граждан Польши. Данные о погрешности не приводятся.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.