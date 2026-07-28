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Опрос показал, сколько поляков выступают против вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 28.07.2026
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23:50 28.07.2026
Опрос показал, сколько поляков выступают против вступления Украины в ЕС

CBOS: в Польше рекордное число граждан выступают против вступления Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Флаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рекордное количество граждан Польши — 40% — выступают против членства Украины в ЕС.
  • Сторонники скорейшего принятия Украины в ЕС составляют лишь 9% респондентов, что является самым низким показателем с октября 2023 года.
ВАРШАВА, 28 июл - РИА Новости. Рекордное количество граждан Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного лабораторией CBOS.
По данным опроса, сторонники скорейшего принятия Украины в ЕС в настоящее время составляют лишь 9% респондентов. Это самый низкий показатель с октября 2023 года (снижение на 9 процентных пунктов).
При этом за принятие Украины в ЕС "без спешки" выступают 41% респондентов (снижение на 15 процентных пунктов).
Против членства Украины в ЕС выступают 40% опрошенных, что является рекордным результатом в истории этих исследований (увеличение на 23 процентных пункта по сравнению с октябрем 2023 года).
Опрос проводился 2-12 июля на репрезентативной выборке из 938 взрослых граждан Польши. Данные о погрешности не приводятся.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
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