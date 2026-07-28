СМИ: двоюродные братья совершившего теракт в Берлине были членами ИГ*

Сотрудник полиции и медэксперт на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине

Сотрудник полиции и медэксперт на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине

© REUTERS / Christian Mang Сотрудник полиции и медэксперт на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ Два двоюродных брата Абдула Баллута, подозреваемого в теракте в Берлине, были членами "Исламского государства"* .

Абдул Баллут был задержан в Ливане в июле 2025 года по подозрению в осуществлении террористической деятельности.

БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Два двоюродных брата Абдула Баллута, подозреваемого в теракте в Берлине, были членами террористической организации "Исламское государство"*, сообщила газета Zeit со ссылкой на документы ливанских следователей, которыми они поделились с Федеральной разведывательной службой Германии (BND).

"Два двоюродных брата Абдула Б., который, по версии следствия, 25 июля совершил теракт в берлинском парке Тиргартен ... были членами ИГ*", - говорится в публикации.

Издание пишет, что Баллут был задержан в Ливане в июле 2025 года по подозрению в осуществлении террористической деятельности. По данным следствия, Баллут через мессенджер поддерживал связь с предполагаемыми представителями ИГ* и просил их помочь с организацией поездки в Сирию . Он утверждал, "что его рекомендовали двоюродные братья – ливанец Абу Билал, который погиб в рядах ИГ,* и Мухаммад, который находится в заключении в Ираке".

Кроме того, следователи установили, что мать двоюродных братьев Баллута состоит в браке с Омаром Бакри Фустуком, который считается одной из наиболее известных фигур международного движения джихадистов.

Находясь в Великобритании, Фустук, также известный как Омар Бакри Мухаммад, на протяжении многих лет занимался радикализацией молодежи. Как сообщает Zeit, контактировавшие с Фустуком молодые люди впоследствии вступали в террористическую организацию "Аль-Каида"* и другие подобные группировки. До 2023 года Фустук отбывал тюремное заключение в Ливане.

Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места преступления. Бургомистр Берлина Кай Вегнер сообщал об одном погибшем и 31 пострадавшем.

Правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. Его расследованием занялась федеральная прокуратура ФРГ.