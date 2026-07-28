Рейтинг@Mail.ru
СМИ: двоюродные братья совершившего теракт в Берлине были членами ИГ* - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 28.07.2026
СМИ: двоюродные братья совершившего теракт в Берлине были членами ИГ*

Zeit: два двоюродных брата подозреваемого в теракте в Берлине были членами ИГ

© REUTERS / Christian MangСотрудник полиции и медэксперт на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
Сотрудник полиции и медэксперт на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Christian Mang
Сотрудник полиции и медэксперт на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два двоюродных брата Абдула Баллута, подозреваемого в теракте в Берлине, были членами "Исламского государства"* .
  • Абдул Баллут был задержан в Ливане в июле 2025 года по подозрению в осуществлении террористической деятельности.
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Два двоюродных брата Абдула Баллута, подозреваемого в теракте в Берлине, были членами террористической организации "Исламское государство"*, сообщила газета Zeit со ссылкой на документы ливанских следователей, которыми они поделились с Федеральной разведывательной службой Германии (BND).
"Два двоюродных брата Абдула Б., который, по версии следствия, 25 июля совершил теракт в берлинском парке Тиргартен ... были членами ИГ*", - говорится в публикации.
Издание пишет, что Баллут был задержан в Ливане в июле 2025 года по подозрению в осуществлении террористической деятельности. По данным следствия, Баллут через мессенджер поддерживал связь с предполагаемыми представителями ИГ* и просил их помочь с организацией поездки в Сирию. Он утверждал, "что его рекомендовали двоюродные братья – ливанец Абу Билал, который погиб в рядах ИГ,* и Мухаммад, который находится в заключении в Ираке".
Кроме того, следователи установили, что мать двоюродных братьев Баллута состоит в браке с Омаром Бакри Фустуком, который считается одной из наиболее известных фигур международного движения джихадистов.
Находясь в Великобритании, Фустук, также известный как Омар Бакри Мухаммад, на протяжении многих лет занимался радикализацией молодежи. Как сообщает Zeit, контактировавшие с Фустуком молодые люди впоследствии вступали в террористическую организацию "Аль-Каида"* и другие подобные группировки. До 2023 года Фустук отбывал тюремное заключение в Ливане.
Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места преступления. Бургомистр Берлина Кай Вегнер сообщал об одном погибшем и 31 пострадавшем.
Правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. Его расследованием занялась федеральная прокуратура ФРГ.
Главный подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции по его задержанию в берлинском районе Шандау. Газета Bild 28 июля сообщила, что следователи обнаружили на мобильном телефоне подозреваемого видео, на котором он признал себя сторонником террористической организации "Исламское государство"*.
*запрещенная в РФ террористическая организация
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Мерц назвал наезд на толпу в Берлине исламистским терактом
26 июля, 21:18
 
В миреБерлин (город)РоссияГерманияИсламское государство*Федеральная разведывательная служба ГерманииАль-Каида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала