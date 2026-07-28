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ЕС планирует ввести санкции против 1,6 тысячи компаний, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2026
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18:15 28.07.2026
ЕС планирует ввести санкции против 1,6 тысячи компаний, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС намерен ввести санкции против 1,6 тыс компаний

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврочиновники рассматривают введение санкций против более чем 1,6 тысяч компаний, которые, как заявляет ЕС, помогают России в конфликте с Украиной.
  • Годовой оборот этих компаний составляет более 20 миллиардов долларов, а их штат превышает 265 тысяч человек.
  • Согласование последнего принятого санкционного пакета натолкнулось на ряд трудностей, и некоторые страны выступили против отдельных предложений, например, о запрете на въезд для бывших участников СВО или санкций на российскую рыбу.
БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Еврочиновники рассматривают введение рестрикций против 1,6 тысячи компаний в рамках антироссийских санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1,6 тысяч компаний, которые, как он заявляет, помогают России в войне против Украины. Это крупнейшее включение фирм в черный список в рамках одного пакета", - говорится в сообщении.
Утверждается, что годовой оборот компаний составляет более 20 миллиардов долларов, а их штат превышает 265 тысяч человек.
В случае утверждения санкций число компаний, попавших под антироссийские санкции, сразу возрастет на 50%, говорится в сообщении. Планируемые санкции нацелены на отдельные предприятия, а не на продукцию или сектора экономики. По информации источников, работа над списком велась несколько месяцев.
При этом, как пишет агентство, готовящиеся санкции окажут еще меньший эффект на российскую экономику, чем предыдущие пакеты рестрикций.
Отдельно Блумберг отмечает, что согласование последнего принятого санкционного пакета уже натолкнулось на ряд трудностей. Вопреки планам Евросоюза, из-за позиции Греции пришлось ослабить ограничения на транзит российского СПГ, а Париж и Рим отклонили предложение о запрете на въезд для бывших участников СВО. Ряд стран также выступили против введения санкций на российскую рыбу.
"Учитывая эти сложности, чиновники сообщили европосланникам, что планируют распространить новое предложение в ближайшие недели, чтобы у столиц было достаточно времени на его рассмотрение", - отмечает агентство со ссылкой на источники.
Принятие новых санкций запланировано на октябрь, пишет агентство.
Москва неоднократно заявляла, что считает санкции ЕС незаконными и неэффективными. Российские власти отмечали, что ограничения наносят ущерб прежде всего европейской экономике.
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