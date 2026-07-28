Мерц выступил за принятие Черногории в ЕС до конца 2030 года

По его словам, среди балканских стран именно Черногория достигла на сегодняшний день "наибольшего прогресса" на пути в ЕС.

Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.

Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года ведет с ЕС переговоры о членстве. Северная Македония с 2005 года имеет статус кандидата, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.