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Мерц выступил за принятие Черногории в ЕС до конца 2030 года - РИА Новости, 28.07.2026
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16:35 28.07.2026
Мерц выступил за принятие Черногории в ЕС до конца 2030 года

Фридрих Мерц призвал предоставить Черногории место в ЕС до конца 2030 года

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал предоставить Черногории членство в Евросоюзе не позднее 2030 года.
  • По его словам, среди балканских стран Черногория достигла наибольшего прогресса на пути в ЕС.
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал предоставить Черногории членство в Евросоюзе не позднее 2030 года.
"Мы не должны отправлять Черногорию в долгий лист ожидания, рассматривая ее в одном пакете с другими странами. Черногория должна стать членом Европейского союза до конца этого десятилетия", - заявил Мерц на пресс-конференции в Дублине по итогам переговоров с премьером Ирландии Михолом Мартином. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
По его словам, среди балканских стран именно Черногория достигла на сегодняшний день "наибольшего прогресса" на пути в ЕС.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года ведет с ЕС переговоры о членстве. Северная Македония с 2005 года имеет статус кандидата, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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