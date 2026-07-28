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Дипслужба ЕС вызвала временного поверенного в делах постпредства России - РИА Новости, 28.07.2026
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14:23 28.07.2026
Дипслужба ЕС вызвала временного поверенного в делах постпредства России

ЕСВС вызвала временного поверенного в делах постпредства России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейская служба внешних связей вызвала временного поверенного в делах постпредства России при ЕС.
  • Причиной стала якобы причастность Москвы к инцидентам с БПЛА в Румынии.
БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Европейская служба внешних связей (ЕСВС) вызвала временного поверенного в делах постпредства России при Евросоюзе, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Анвар аль-Ануни.
"Действительно, сегодня мы вызвали временного поверенного в делах России в ЕСВС", - сказал представитель ЕК.
Свои действия Брюссель обосновывает якобы причастностью России к действиям БПЛА в небе Румынии.
Ранее президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны. Доказательств того, что беспилотник мог принадлежать России, не приводится. В связи с инцидентом в МИД Румынии был вызван посол России.
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