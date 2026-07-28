Дипслужба ЕС вызвала временного поверенного в делах постпредства России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейская служба внешних связей вызвала временного поверенного в делах постпредства России при ЕС.
- Причиной стала якобы причастность Москвы к инцидентам с БПЛА в Румынии.
БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Европейская служба внешних связей (ЕСВС) вызвала временного поверенного в делах постпредства России при Евросоюзе, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Анвар аль-Ануни.
Свои действия Брюссель обосновывает якобы причастностью России к действиям БПЛА в небе Румынии.
Ранее президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны. Доказательств того, что беспилотник мог принадлежать России, не приводится. В связи с инцидентом в МИД Румынии был вызван посол России.