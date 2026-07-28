Емельяненко устранит недостатки в иске к писательнице

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федор Емельяненко намерен устранить процессуальные недочеты в исковом заявлении, поданном к писательнице Анастасии Ивановой и издательству «АСТ».
- Останкинский районный суд Москвы оставил иск Емельяненко без движения, указав на необходимость исправления недостатков процессуального характера.
- Емельяненко требует признать часть сведений о его биографии в книге, изданной АСТ, не соответствующими действительности и порочащими честь.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Экс-чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Федор Емельяненко намерен устранить процессуальные недочеты в исковом заявлении, поданном к писательнице Анастасии Ивановой и издательству "АСТ", сообщила РИА Новости адвокат спортсмена Елизавета Меткина.
Ранее Останкинский районный суд Москвы оставил без движения иск Емельяненко.
"Суд указал на необходимость исправления недостатков процессуального характера, истец планирует сделать это в установленный законом срок - до 28 августа", — сказала Меткина.
В пресс-службе Мосгорсуда ранее сообщили РИА Новости, что Останкинский суд рассмотрит иск Емельяненко к АСТ и Ивановой почти на 13 миллионов рублей. Как следует из искового заявления, в 2025 году АСТ издало книгу в серии "Звезды отечественного спорта для детей", на обложке которой размещено фото Емельяненко, а также использовано его имя в названии и оформлении. Как добавили в инстанции, Емельяненко потребовал признать часть сведений о его биографии в книге не соответствующими действительности и порочащими честь.
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14 июля 2025, 16:39