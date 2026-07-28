Рейтинг@Mail.ru
Емельяненко устранит недостатки в иске к писательнице - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 28.07.2026
Емельяненко устранит недостатки в иске к писательнице

Емельяненко устранит недостатки в иске к писательнице Ивановой

© Соцсети BellatorФедор Емельяненко
Федор Емельяненко - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Соцсети Bellator
Федор Емельяненко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федор Емельяненко намерен устранить процессуальные недочеты в исковом заявлении, поданном к писательнице Анастасии Ивановой и издательству «АСТ».
  • Останкинский районный суд Москвы оставил иск Емельяненко без движения, указав на необходимость исправления недостатков процессуального характера.
  • Емельяненко требует признать часть сведений о его биографии в книге, изданной АСТ, не соответствующими действительности и порочащими честь.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Экс-чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Федор Емельяненко намерен устранить процессуальные недочеты в исковом заявлении, поданном к писательнице Анастасии Ивановой и издательству "АСТ", сообщила РИА Новости адвокат спортсмена Елизавета Меткина.
Ранее Останкинский районный суд Москвы оставил без движения иск Емельяненко.
"Суд указал на необходимость исправления недостатков процессуального характера, истец планирует сделать это в установленный законом срок - до 28 августа", — сказала Меткина.
В пресс-службе Мосгорсуда ранее сообщили РИА Новости, что Останкинский суд рассмотрит иск Емельяненко к АСТ и Ивановой почти на 13 миллионов рублей. Как следует из искового заявления, в 2025 году АСТ издало книгу в серии "Звезды отечественного спорта для детей", на обложке которой размещено фото Емельяненко, а также использовано его имя в названии и оформлении. Как добавили в инстанции, Емельяненко потребовал признать часть сведений о его биографии в книге не соответствующими действительности и порочащими честь.
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Суд постановил вернуть изъятые книги Акунина* издательству АСТ
14 июля 2025, 16:39
 
СпортМоскваФедор ЕмельяненкоАнастасия ИвановаМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала