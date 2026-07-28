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Запрета на восхождения на Эльбрус с животными нет, заявил эксперт - РИА Новости, 28.07.2026
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13:11 28.07.2026 (обновлено: 17:07 28.07.2026)
Запрета на восхождения на Эльбрус с животными нет, заявил эксперт

Ольмезов: запрета на восхождения на Эльбрус с животными нет, но они нежелательны

© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкЭльбрус
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Макс Альперт
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восхождения на Эльбрус с животными нежелательны из-за возможных опасностей, особенно в непогоду, сообщил президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов.
  • Сейчас любой человек может совершить восхождение на Эльбрус с животным, так как нет правил и запретов на этот счет.
  • Раньше контрольно-спасательная служба и МЧС контролировали восхождения на Эльбрус, но сейчас у МЧС нет контрольных функций.
НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Запрета на восхождения на Эльбрус с животными нет, но они нежелательны из-за возможных опасностей при восхождении, особенно в непогоду, сообщил РИА Новости президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии, покоритель Эвереста Абдул-Халим Ольмезов.
Ряд СМИ ранее сообщил, что погибшие на Эльбрусе альпинисты из Боснии и Герцеговины могли взять на восхождение кошку, которую всегда возили с собой. Спасатели Эльбрусского отряда рассказали РИА Новости, что во время поисков альпинистов не видели кошки, при погибших ее тоже не было. Отсутствие животных при погибших подтвердили агентству в правоохранительных органах региона.
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"Кого только ни водили на Эльбрус... лошадей, собак водят, кошек водят, к сожалению! Запретов нет, но это неправильно. Я всегда говорю, что Эльбрус в непогоду фору даст Эвересту. Если на Эверест ходят только в течение мая, а потом уже идут муссонные дожди, на Эльбрус, можно сказать, ходят круглогодично. А Эльбрус - гора непредсказуемая, он еще со времен Советского Союза ежегодно забирает как минимум 20 жизней", - сказал Ольмезов.
Он отметил сейчас любой человек может совершить восхождение с животным. "Никаких правил и запретов на этот счет сейчас нет. Все, кто хочет, может подниматься. Сейчас некому это запрещать, раньше у нас была контрольно-спасательная служба, потом МЧС, и они, конечно, от первого до последнего все контролировали. Сейчас у МЧС контрольных функций нет - только прийти, зарегистрироваться, получить консультацию. Поэтому такого контрольного надзора особо нет, а он обязательно должен быть", - добавил собеседник агентства.
Как отметил альпинист Александр Варлашкин в беседе с Life.ru, попытка взять домашнюю кошку на Эльбрус без специальной подготовки и экипировки является издевательством над животным, поскольку на высоте питомец может замерзнуть и не выдержать переохлаждения.
"Наверху, скорее всего, если ее не одеть подобающе, она просто замерзнет. Замерзнет, переохладится, и хозяева даже этого не поймут. Поэтому, как мне кажется, это просто издевательство - тащить кошку в такие условия. Нельзя в горы брать такое животное, это чудовищно", - сказал Варлашкин.
СУСК РФ по Кабардино-Балкарии сообщило 26 июля, что группа из семи иностранных альпинистов из-за непогоды сбилась с маршрута. Один из них спустился и сообщил, что двое скончались на высоте 5,1 тысячи метров. Спасатели нашли их тела, живым был найден еще один участник группы и тела еще троих погибших. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В правоохранительных органах КБР сообщали РИА Новости, что альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.
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ЭльбрусБосния и ГерцеговинаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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