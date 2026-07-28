Краткий пересказ от РИА ИИ Восхождения на Эльбрус с животными нежелательны из-за возможных опасностей, особенно в непогоду, сообщил президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов.

Сейчас любой человек может совершить восхождение на Эльбрус с животным, так как нет правил и запретов на этот счет.

Раньше контрольно-спасательная служба и МЧС контролировали восхождения на Эльбрус, но сейчас у МЧС нет контрольных функций.

НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Запрета на восхождения на Эльбрус с животными нет, но они нежелательны из-за возможных опасностей при восхождении, особенно в непогоду, сообщил РИА Новости президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии, покоритель Эвереста Абдул-Халим Ольмезов.

Ряд СМИ ранее сообщил, что погибшие на Эльбрусе альпинисты из Боснии и Герцеговины могли взять на восхождение кошку, которую всегда возили с собой. Спасатели Эльбрусского отряда рассказали РИА Новости, что во время поисков альпинистов не видели кошки, при погибших ее тоже не было. Отсутствие животных при погибших подтвердили агентству в правоохранительных органах региона.

"Кого только ни водили на Эльбрус... лошадей, собак водят, кошек водят, к сожалению! Запретов нет, но это неправильно. Я всегда говорю, что Эльбрус в непогоду фору даст Эвересту. Если на Эверест ходят только в течение мая, а потом уже идут муссонные дожди, на Эльбрус, можно сказать, ходят круглогодично. А Эльбрус - гора непредсказуемая, он еще со времен Советского Союза ежегодно забирает как минимум 20 жизней", - сказал Ольмезов.

Он отметил сейчас любой человек может совершить восхождение с животным. "Никаких правил и запретов на этот счет сейчас нет. Все, кто хочет, может подниматься. Сейчас некому это запрещать, раньше у нас была контрольно-спасательная служба, потом МЧС, и они, конечно, от первого до последнего все контролировали. Сейчас у МЧС контрольных функций нет - только прийти, зарегистрироваться, получить консультацию. Поэтому такого контрольного надзора особо нет, а он обязательно должен быть", - добавил собеседник агентства.

Как отметил альпинист Александр Варлашкин в беседе с Life.ru, попытка взять домашнюю кошку на Эльбрус без специальной подготовки и экипировки является издевательством над животным, поскольку на высоте питомец может замерзнуть и не выдержать переохлаждения.

"Наверху, скорее всего, если ее не одеть подобающе, она просто замерзнет. Замерзнет, переохладится, и хозяева даже этого не поймут. Поэтому, как мне кажется, это просто издевательство - тащить кошку в такие условия. Нельзя в горы брать такое животное, это чудовищно", - сказал Варлашкин.

СУСК РФ по Кабардино-Балкарии сообщило 26 июля, что группа из семи иностранных альпинистов из-за непогоды сбилась с маршрута. Один из них спустился и сообщил, что двое скончались на высоте 5,1 тысячи метров. Спасатели нашли их тела, живым был найден еще один участник группы и тела еще троих погибших. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.