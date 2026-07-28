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Спасатели рассказали о судьбе кошки альпинистов, погибших на Эльбрусе - РИА Новости, 28.07.2026
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11:24 28.07.2026
Спасатели рассказали о судьбе кошки альпинистов, погибших на Эльбрусе

Спасатели сообщили, что не видели кошку погибших на Эльбрусе альпинистов

© Фото : предоставлено МЧС РоссииПоисково-спасательные работы на горе Эльбрус
Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : предоставлено МЧС России
Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели во время поисков на Эльбрусе не видели кошки, которую, по данным СМИ, взяли с собой погибшие альпинисты из Боснии и Герцеговины.
  • В правоохранительных органах региона подтвердили, что животных при погибших не обнаружено.
НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Спасатели во время поисков на Эльбрусе иностранных альпинистов не видели кошки, которую, по данным СМИ, они взяли с собой на восхождение, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Ряд СМИ ранее сообщил, что погибшие на Эльбрусе альпинисты из Боснии и Герцеговины могли взять на восхождение кошку, которую всегда возили с собой.
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"Честно говоря, мы искали людей, этим заняты были. Но и никакой кошки там не видели, при погибших ее тоже не было", - сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах региона РИА Новости подтвердили, что животных при погибших не обнаружено.
СУСК РФ по Кабардино-Балкарии сообщало 26 июля, что группа из семи иностранных альпинистов из-за непогоды сбилась с маршрута. Один из них спустился и сообщил, что двое скончались на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела, живым был найден еще один участник группы и тела еще троих погибших. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В правоохранительных органах КБР сообщали РИА Новости, что альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.
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ПроисшествияЭльбрусРоссияБосния и ГерцеговинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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