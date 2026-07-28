Спасатели рассказали о судьбе кошки альпинистов, погибших на Эльбрусе

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасатели во время поисков на Эльбрусе не видели кошки, которую, по данным СМИ, взяли с собой погибшие альпинисты из Боснии и Герцеговины.

В правоохранительных органах региона подтвердили, что животных при погибших не обнаружено.

НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Спасатели во время поисков на Эльбрусе иностранных альпинистов не видели кошки, которую, по данным СМИ, они взяли с собой на восхождение, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Ряд СМИ ранее сообщил, что погибшие на Эльбрусе альпинисты из Боснии и Герцеговины могли взять на восхождение кошку, которую всегда возили с собой.

"Честно говоря, мы искали людей, этим заняты были. Но и никакой кошки там не видели, при погибших ее тоже не было", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах региона РИА Новости подтвердили, что животных при погибших не обнаружено.

СУСК РФ по Кабардино-Балкарии сообщало 26 июля, что группа из семи иностранных альпинистов из-за непогоды сбилась с маршрута. Один из них спустился и сообщил, что двое скончались на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела, живым был найден еще один участник группы и тела еще троих погибших. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.