Погибшие на Эльбрусе альпинисты могли взять с собой кошку, пишут СМИ

СУСК РФ по Кабардино-Балкарии сообщило 26 июля, что группа из семи иностранных альпинистов из-за непогоды сбилась с маршрута. Один из них спустился и сообщил, что двое скончались на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела, живым был найден еще один участник группы и тела еще троих погибших.