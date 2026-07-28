Погибшие на Эльбрусе альпинисты могли взять с собой кошку, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Альпинисты из Боснии и Герцеговины, погибшие на Эльбрусе, могли взять с собой кошку по имени Мачику.
- Группа из семи иностранных альпинистов сбилась с маршрута из-за непогоды, двое скончались на высоте 5100 метров.
- Спасатели нашли тела погибших альпинистов, а также живого участника группы и тела еще троих погибших.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Альпинисты из Боснии и Герцеговины, погибшие на Эльбрусе при восхождении, могли взять с собой кошку, пишет "КП-Северный Кавказ", изучив социальные сети туристов.
"Среди погибших были Альма и Денис Окановичи. В Россию они приехали не одни: пара взяла с собой любимую кошку Мачику. Окановичи были известны в альпинистском сообществе как неутомимые путешественники, причем в каждое свое приключение они брали питомицу", - говорится в материале газеты.
При этом замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев рассказал газете, что "кошку не видели".
СУСК РФ по Кабардино-Балкарии сообщило 26 июля, что группа из семи иностранных альпинистов из-за непогоды сбилась с маршрута. Один из них спустился и сообщил, что двое скончались на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела, живым был найден еще один участник группы и тела еще троих погибших.
В правоохранительных органах КБР сообщали РИА Новости, что альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.