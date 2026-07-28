Эксперт: ВТБ имеет высокие шансы выполнить прогнозы по финрезультату года

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ВТБ по итогам первого полугодия 2026 года смог сохранить на хорошем уровне большинство финансовых показателей и имеет высокие шансы выполнить прогнозы по финансовому результату года, и, соответственно, по дивидендам в будущем, считает президент агентства "БизнесДром" Арсений Поярков.

Он напомнил, что ВТБ по итогам I полугодия отчитался о росте процентной маржи, но снижении чистой прибыли.

"Это предсказуемо и соответствует тенденции у большинства крупных банков. Но стоит разобраться в ключевых факторах и попробовать спрогнозировать дальнейшую динамику. Итак, объем совокупного кредитного портфеля группы ВТБ (до вычета резервов) составил 25,6 триллиона рублей на конец первого полугодия, увеличившись с начала года на 4,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 4,3%). При этом кредиты физлицам сократились с начала года на 3,6% до 7,0 триллиона рублей, а объем кредитов юридическим лицам по состоянию увеличился на 7,9% до 18,6 триллиона рублей, как результат - доля розницы в совокупном кредитном портфеле Группы снизилась с 30% до 27%. Это результат планомерной работы над структурой кредитного портфеля – и это дало свой результат, в том числе и в росте процентной маржи", - сказал Поярков РИА Новости.

Согласно отчету ВТБ, чистые процентные доходы выросли за полгода на 176,3%, чистая процентная маржа (NIM) выросла до 170 базисных пунктов.

"Приоритетный рост корпоративного ссудного портфеля при сокращении розничного – ключевой фактор такой динамики маржи. Но при этом банку не удалось удержать другие направления доходов; прочие операционные доходы упали почти на две трети, расходы на содержание персонала и административные расходы, на досоздание резервов выросли. Здесь как раз кроется потенциальный риск давления на будущую маржу. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле сохранилась на низком уровне (3,5%). Покрытие неработающих кредитов резервами также сохранилось на одном уровне (149%). Но мы должны учитывать повышенные риски и в рознице, и в корпоративном сегменте ухудшения финансового состояния заемщиков и необходимости ускоренного досоздания резервов в среднесрочной перспективе", - отметил Поярков.

В целом за полугодие Группа ВТБ заработала 225,2 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 19,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Возврат на капитал Группы ВТБ по итогам первого полугодия 2026 года составил 16,1% по сравнению с 20,7% за аналогичный период прошлого года. Комиссионные доходы немного выросли, скорее за счет волатильных компонентов (форекс).

"Вопрос на перспективу – сохранится ли масштаб комиссионных доходов в дальнейшем, поддержит ли он финансовый результат группы на фоне потенциального давления на процентную маржу. Сам банк ВТБ пока сохраняет прогноз по прибыли на год, при том что Банк России даже скорректировал свой прогноз по сектору в мае – вместо ожиданий чистой прибыли сектора в диапазоне 3,4 - 3,9 триллиона рублей теперь предполагает 3,3 - 3,8 триллиона рублей, хотя снова отмечает, что сдерживать рост будет увеличение отчислений в резервы по компаниям и розничным заемщикам", - говорит эксперт.