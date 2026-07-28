В ЕР выступили за новые понятные правила для платформенной занятости

Краткий пересказ от РИА ИИ Развитие платформенной экономики требует новых правил, заявил Александр Калинин, глава общероссийской организации малого и среднего бизнеса «Опора России».

Депутаты фракции «Единой России» подготовили изменения в Трудовой кодекс, позволяющие разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения.

По мнению Калинина, цифровая экономика должна открывать новые возможности для развития, а правила должны быть понятными, справедливыми и одинаковыми для всех.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Развитие платформенной экономики требует новых правил, которые будут защищать трудовые права граждан и создавать понятные условия для работы бизнеса, заявил председатель общественного совета партпроекта "Предпринимательство", глава общероссийской организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.

"Развитие платформенной экономики требует новых правил, но они не должны ставить работников и предпринимателей по разные стороны баррикад. " Единая Россия " уже включилась в эту работу и выступает за решения, которые одновременно защищают трудовые права граждан, гражданско-правовые отношения и создают понятные условия для работы бизнеса", - сказал Калинин , слова которого передаются на сайте ЕР

Он отметил, что по инициативе депутатов фракции "Единой России" уже подготовлены изменения в Трудовой кодекс, позволяющие разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения, что гарантирует работникам все предусмотренные законом права и одновременно снижает правовую неопределенность для добросовестных работодателей.