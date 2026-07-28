В ЕР выступили за новые понятные правила для платформенной занятости

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Развитие платформенной экономики требует новых правил, заявил Александр Калинин, глава общероссийской организации малого и среднего бизнеса «Опора России».
- Депутаты фракции «Единой России» подготовили изменения в Трудовой кодекс, позволяющие разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения.
- По мнению Калинина, цифровая экономика должна открывать новые возможности для развития, а правила должны быть понятными, справедливыми и одинаковыми для всех.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Развитие платформенной экономики требует новых правил, которые будут защищать трудовые права граждан и создавать понятные условия для работы бизнеса, заявил председатель общественного совета партпроекта "Предпринимательство", глава общероссийской организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.
"Развитие платформенной экономики требует новых правил, но они не должны ставить работников и предпринимателей по разные стороны баррикад. "Единая Россия" уже включилась в эту работу и выступает за решения, которые одновременно защищают трудовые права граждан, гражданско-правовые отношения и создают понятные условия для работы бизнеса", - сказал Калинин, слова которого передаются на сайте ЕР.
Он отметил, что по инициативе депутатов фракции "Единой России" уже подготовлены изменения в Трудовой кодекс, позволяющие разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения, что гарантирует работникам все предусмотренные законом права и одновременно снижает правовую неопределенность для добросовестных работодателей.
"Подход "Единой России" остается неизменным: цифровая экономика должна открывать новые возможности для развития, а правила — быть понятными, справедливыми и одинаковыми для всех", — подчеркнул Калинин.