Выпускница из Сочи пересдала ЕГЭ по русскому языку с 91 на 100 баллов

Краткий пересказ от РИА ИИ Диана Аинцева из Сочи пересдала ЕГЭ по русскому языку с 91 на 100 баллов.

Выпускнице удалось оспорить в апелляции полученные 86 баллов на ЕГЭ по обществознанию, и предметная комиссия добавила ей еще 6 баллов.

Диана окончила 11 классов с двумя четверками и получила серебряную медаль.

СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Выпускница из Сочи Диана Аинцева пересдала ЕГЭ по русскому языку с 91 на 100 баллов, сообщили РИА Новости в администрации средней общеобразовательной школы № 25 имени Героя Советского Союза С. Е. Войтенко.

"Аинцева Диана получила 91 балл на экзамене по русскому языку и пересдала на 100 баллов… Дети, которые замотивированы на результат, стараются много писать, большие сочинения. Выяснилось, что во второй части - там, где сочинения, она не везде взяла максимальные баллы. И Диана решила пересдать экзамен, потому что была уверена в своих силах и способна на большее", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, как только Диана вышла из кабинета после первой попытки сдачи экзамена, она призналась, что у нее не все получилось сделать, но обязательно попробует сдать еще раз.

Выпускнице, по информации собеседницы, также удалось оспорить в апелляции полученные 86 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Апелляция проходила в Краснодаре в дистанционном формате. Юная сочинка, подключившись к видеоконференции, доказала комиссии свою правоту в ответах ко второй части экзамена. Предметная комиссия добавила девушке еще 6 баллов.