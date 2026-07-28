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Выпускница из Сочи пересдала ЕГЭ по русскому языку с 91 на 100 баллов - РИА Новости, 28.07.2026
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11:04 28.07.2026
Выпускница из Сочи пересдала ЕГЭ по русскому языку с 91 на 100 баллов

Выпускница из Сочи Аинцева пересдала ЕГЭ по русскому языку с 91 на 100 баллов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Сдача ЕГЭ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диана Аинцева из Сочи пересдала ЕГЭ по русскому языку с 91 на 100 баллов.
  • Выпускнице удалось оспорить в апелляции полученные 86 баллов на ЕГЭ по обществознанию, и предметная комиссия добавила ей еще 6 баллов.
  • Диана окончила 11 классов с двумя четверками и получила серебряную медаль.
СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Выпускница из Сочи Диана Аинцева пересдала ЕГЭ по русскому языку с 91 на 100 баллов, сообщили РИА Новости в администрации средней общеобразовательной школы № 25 имени Героя Советского Союза С. Е. Войтенко.
"Аинцева Диана получила 91 балл на экзамене по русскому языку и пересдала на 100 баллов… Дети, которые замотивированы на результат, стараются много писать, большие сочинения. Выяснилось, что во второй части - там, где сочинения, она не везде взяла максимальные баллы. И Диана решила пересдать экзамен, потому что была уверена в своих силах и способна на большее", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, как только Диана вышла из кабинета после первой попытки сдачи экзамена, она призналась, что у нее не все получилось сделать, но обязательно попробует сдать еще раз.
Выпускнице, по информации собеседницы, также удалось оспорить в апелляции полученные 86 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Апелляция проходила в Краснодаре в дистанционном формате. Юная сочинка, подключившись к видеоконференции, доказала комиссии свою правоту в ответах ко второй части экзамена. Предметная комиссия добавила девушке еще 6 баллов.
Диана, отметила представитель школы, окончила 11 классов всего с двумя четверками и получила серебряную медаль.
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