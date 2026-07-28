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Ефимов: за пять лет на юге Москвы построили 25 объектов образования - РИА Новости, 28.07.2026
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14:00 28.07.2026 (обновлено: 14:06 28.07.2026)
Ефимов: за пять лет на юге Москвы построили 25 объектов образования

Ефимов: за пять лет на юге Москвы появилось 25 объектов образования

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За пять лет на юге Москвы возвели 25 объектов образования более чем на 5 тысяч мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На юге Москвы идет планомерное развитие социальной инфраструктуры. За пять лет здесь возвели 25 образовательных объектов. В настоящий момент на Севанской улице в районе Царицыно возводится современный детский сад на 250 мест. В здании площадью почти шесть тысяч квадратных метров идет пусконаладка инженерного оборудования и завершается чистовая отделка", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении отмечается, что общая стройготовность объекта составляет более 90%. В детском саду также будет бассейн длиной семь метров. После окончания работ объект передадут в городскую систему образования.
Всего в детсаду планируется 10 групп, здесь будут многофункциональный музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок и просторный вестибюль.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Царицыне подошло к концу строительство детского сада с бассейном.
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