© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: за пять лет на юге Москвы построили 25 объектов образования

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За пять лет на юге Москвы возвели 25 объектов образования более чем на 5 тысяч мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"На юге Москвы идет планомерное развитие социальной инфраструктуры. За пять лет здесь возвели 25 образовательных объектов. В настоящий момент на Севанской улице в районе Царицыно возводится современный детский сад на 250 мест. В здании площадью почти шесть тысяч квадратных метров идет пусконаладка инженерного оборудования и завершается чистовая отделка", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении отмечается, что общая стройготовность объекта составляет более 90%. В детском саду также будет бассейн длиной семь метров. После окончания работ объект передадут в городскую систему образования.

Всего в детсаду планируется 10 групп, здесь будут многофункциональный музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок и просторный вестибюль.