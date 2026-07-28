Ефимов: начали новый этап надвижки пролета путепровода через пути МЦД-3

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В Москве приступили к новому этапу надвижки пролета путепровода через пути Московского скоростного диаметра, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он отметил, что в городе продолжают развивать улично-дорожную сеть, которая свяжет МСД и улицу Академика Королева. В рамках проекта планируется возвести семь километров дорог, в том числе три искусственных сооружения. Из них ключевыми станут путепровод через пути МЦД-3.

"Сейчас специалисты приступили к следующему этапу надвижки пролетного строения путепровода. Для этого со стороны улицы Фонвизина установлено два стапеля под каждую плеть пролетного строения", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении отмечается, что также специалисты проводят укрупнительную сборку металлоконструкций сооружения. Это необходимо для следующего этапа надвижки пролета через железнодорожные пути в сторону улицы Академика Королева.

Также в городе подходит к концу строительство двух эстакад-съездов с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону МСД и с Валаамской улицы на улицу Милашенкова. Кроме того, специалисты возводят два надземных пешеходных перехода в районе домов № 12А и № 12Д на улице Милашенкова, добавляется в пресс-релизе.