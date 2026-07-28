Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: начали новый этап надвижки пролета путепровода через пути МЦД-3 - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 28.07.2026 (обновлено: 16:17 28.07.2026)
Ефимов: начали новый этап надвижки пролета путепровода через пути МЦД-3

Ефимов: стартовал новый этап надвижки пролета путепровода через пути МЦД-3

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В Москве приступили к новому этапу надвижки пролета путепровода через пути Московского скоростного диаметра, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что в городе продолжают развивать улично-дорожную сеть, которая свяжет МСД и улицу Академика Королева. В рамках проекта планируется возвести семь километров дорог, в том числе три искусственных сооружения. Из них ключевыми станут путепровод через пути МЦД-3.
"Сейчас специалисты приступили к следующему этапу надвижки пролетного строения путепровода. Для этого со стороны улицы Фонвизина установлено два стапеля под каждую плеть пролетного строения", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении отмечается, что также специалисты проводят укрупнительную сборку металлоконструкций сооружения. Это необходимо для следующего этапа надвижки пролета через железнодорожные пути в сторону улицы Академика Королева.
Также в городе подходит к концу строительство двух эстакад-съездов с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону МСД и с Валаамской улицы на улицу Милашенкова. Кроме того, специалисты возводят два надземных пешеходных перехода в районе домов № 12А и № 12Д на улице Милашенкова, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе идет строительство связки между МСД и улицей Академика Королева
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Ефимов: 18 школ и детских садов построили в Новой Москве за пять лет
27 июля, 09:20
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала