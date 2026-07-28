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Калининградские нейрохирурги спасли шестилетнего ребенка после ДТП - РИА Новости, 28.07.2026
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19:30 28.07.2026
Калининградские нейрохирурги спасли шестилетнего ребенка после ДТП

Калининградские нейрохирурги спасли шестилетнего мальчика после ДТП

© Fotolia / Syda ProductionsМедицинская операция
Медицинская операция - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Fotolia / Syda Productions
Медицинская операция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи детской областной больницы Калининградской области провели редкую высокотехнологичную операцию — компрессионную трепанацию черепа с двух сторон — шестилетнему мальчику после ДТП.
  • В ходе операции врачи удалили значительную часть костных фрагментов с обеих сторон черепа, чтобы снизить внутричерепное давление, а затем вернули их на место.
  • Операция дала мальчику шанс на жизнь и дальнейшее восстановление, сейчас он продолжает лечение и ждет реабилитации.
КАЛИНИНГРАД, 28 июл – РИА Новости. Калининградские врачи спасли жизнь шестилетнему мальчику после ДТП, выполнив редкую высокотехнологичную операцию – компрессионную трепанацию черепа с двух сторон, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"В детской областной больнице Калининградской области нейрохирурги провели редкую высокотехнологичную операцию. Шестилетний пациент поступил после тяжелого дорожно‑транспортного происшествия", - говорится в сообщении областного минздрава на платформе "Макс".
В ведомстве уточнили, что врачи выявили множественные очаги повреждения головного мозга и массивный отек - состояние, угрожавшее жизни.
"В критической ситуации врачи приняли решение о проведении компрессионной трепанации черепа с двух сторон - операции, которая применяется только в крайних случаях", - пояснили в минздраве.
В ходе операции пришлось удалить значительную часть костных фрагментов с обеих сторон черепа, чтобы снизить внутричерепное давление и предотвратить необратимые последствия. Особую сложность представлял этап закрытия образовавшихся дефектов.
"Чтобы сохранить удаленные костные фрагменты и избежать их инфицирования, врачи аккуратно поместили их подкожно в области бедер пациента. Кости находились там около 10 дней - до момента, когда отек мозга начал уменьшаться. На 10–12‑е сутки костные фрагменты извлекли и вернули на место, дополнительно зафиксировав пластинами", - добавили в пресс-службе.
Благодаря слаженной работе команды удалось не только стабилизировать состояние пациента, но и максимально сохранить анатомическую целостность черепа.
"Сейчас пациент продолжает лечение. Впереди - длительный и многоэтапный курс реабилитации. Однако главное уже сделано: операция дала ему шанс на жизнь и дальнейшее восстановление", - приводит пресс-служба слова главного врача детской областной больницы Александра Малярова.
С начала года в отделении нейрохирургии было проведено 55 операций, четыре из которых - высокотехнологичные.
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