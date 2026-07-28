Калининградские нейрохирурги спасли шестилетнего ребенка после ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи детской областной больницы Калининградской области провели редкую высокотехнологичную операцию — компрессионную трепанацию черепа с двух сторон — шестилетнему мальчику после ДТП.

В ходе операции врачи удалили значительную часть костных фрагментов с обеих сторон черепа, чтобы снизить внутричерепное давление, а затем вернули их на место.

Операция дала мальчику шанс на жизнь и дальнейшее восстановление, сейчас он продолжает лечение и ждет реабилитации.

КАЛИНИНГРАД, 28 июл – РИА Новости. Калининградские врачи спасли жизнь шестилетнему мальчику после ДТП, выполнив редкую высокотехнологичную операцию – компрессионную трепанацию черепа с двух сторон, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

"В детской областной больнице Калининградской области нейрохирурги провели редкую высокотехнологичную операцию. Шестилетний пациент поступил после тяжелого дорожно‑транспортного происшествия", - говорится в сообщении областного минздрава на платформе "Макс".

В ведомстве уточнили, что врачи выявили множественные очаги повреждения головного мозга и массивный отек - состояние, угрожавшее жизни.

"В критической ситуации врачи приняли решение о проведении компрессионной трепанации черепа с двух сторон - операции, которая применяется только в крайних случаях", - пояснили в минздраве.

В ходе операции пришлось удалить значительную часть костных фрагментов с обеих сторон черепа, чтобы снизить внутричерепное давление и предотвратить необратимые последствия. Особую сложность представлял этап закрытия образовавшихся дефектов.

"Чтобы сохранить удаленные костные фрагменты и избежать их инфицирования, врачи аккуратно поместили их подкожно в области бедер пациента. Кости находились там около 10 дней - до момента, когда отек мозга начал уменьшаться. На 10–12‑е сутки костные фрагменты извлекли и вернули на место, дополнительно зафиксировав пластинами", - добавили в пресс-службе.

Благодаря слаженной работе команды удалось не только стабилизировать состояние пациента, но и максимально сохранить анатомическую целостность черепа.

"Сейчас пациент продолжает лечение. Впереди - длительный и многоэтапный курс реабилитации. Однако главное уже сделано: операция дала ему шанс на жизнь и дальнейшее восстановление", - приводит пресс-служба слова главного врача детской областной больницы Александра Малярова.