В Ярославле шесть человек пострадали в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославле произошло ДТП с автобусом Volgabus и автомобилем «Газель».
- Шесть человек пострадали и были госпитализированы.
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и "Газелью" в Ярославле, сообщило УМВД по области.
ДТП произошло на проспекте Октября в 14.45 мск.
"По предварительной информации, водитель … управляя автобусом Volgabus, произвел наезд на стоящее транспортное средство "Газель", в результате чего произошло опрокидывание автомобиля "Газель" на бетонную конструкцию. В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля "Газель", два пассажира автобуса Volgabus с травмами госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция работает на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства произошедшего.