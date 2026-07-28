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В Ярославле шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 28.07.2026
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16:57 28.07.2026 (обновлено: 17:07 28.07.2026)
В Ярославле шесть человек пострадали в ДТП

В Ярославле шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и "Газелью"

© УМВД России по Ярославской области/MAXПоследствия ДТП с участием автобуса и "Газели" в Ярославле
Последствия ДТП с участием автобуса и Газели в Ярославле - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© УМВД России по Ярославской области/MAX
Последствия ДТП с участием автобуса и "Газели" в Ярославле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославле произошло ДТП с автобусом Volgabus и автомобилем «Газель».
  • Шесть человек пострадали и были госпитализированы.
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и "Газелью" в Ярославле, сообщило УМВД по области.
ДТП произошло на проспекте Октября в 14.45 мск.
"По предварительной информации, водитель … управляя автобусом Volgabus, произвел наезд на стоящее транспортное средство "Газель", в результате чего произошло опрокидывание автомобиля "Газель" на бетонную конструкцию. В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля "Газель", два пассажира автобуса Volgabus с травмами госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция работает на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
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