В Ярославле шесть человек пострадали в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и "Газелью" в Ярославле, сообщило УМВД по области.

"По предварительной информации, водитель … управляя автобусом Volgabus, произвел наезд на стоящее транспортное средство "Газель", в результате чего произошло опрокидывание автомобиля "Газель" на бетонную конструкцию. В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля "Газель", два пассажира автобуса Volgabus с травмами госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.