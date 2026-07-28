Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Авиационной улице в Москве произошло ДТП с участием пешехода и трамвая.
- Движение трамваев восстановлено.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и трамвая произошло на Авиационной улице в Москве, подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
"Сегодня около 14.50 (мск - ред.) на Авиационной улице в районе остановки "Улица Академика Курчатова" произошло ДТП с участием пешехода и трамвая, следовавшего по маршруту № 28. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что движение трамваев восстановлено.