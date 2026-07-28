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В Москве произошло ДТП с участием пешехода и трамвая - РИА Новости, 28.07.2026
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16:26 28.07.2026
В Москве произошло ДТП с участием пешехода и трамвая

В Москве на Авиационной улице произошло ДТП с участием пешехода и трамвая

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДорожный знак "Внимание ДТП"
Дорожный знак Внимание ДТП - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дорожный знак "Внимание ДТП". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Авиационной улице в Москве произошло ДТП с участием пешехода и трамвая.
  • Движение трамваев восстановлено.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и трамвая произошло на Авиационной улице в Москве, подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
"Сегодня около 14.50 (мск - ред.) на Авиационной улице в районе остановки "Улица Академика Курчатова" произошло ДТП с участием пешехода и трамвая, следовавшего по маршруту № 28. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что движение трамваев восстановлено.
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