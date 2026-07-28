В Москве произошло ДТП с участием пешехода и трамвая

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и трамвая произошло на Авиационной улице в Москве, подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.