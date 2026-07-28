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В Крыму водитель BMW насмерть сбил двух пешеходов - РИА Новости, 28.07.2026
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15:56 28.07.2026 (обновлено: 16:05 28.07.2026)
В Крыму водитель BMW насмерть сбил двух пешеходов

Водитель BMW насмерть сбил двух пожилых человек на пешеходном переходе в Крыму

© Фото : Госавтоинспекция Крыма/VKДТП в Ленинском районе Крыма
ДТП в Ленинском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Госавтоинспекция Крыма/VK
ДТП в Ленинском районе Крыма
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинском районе Крыма автомобиль BMW X5 сбил двух пешеходов 74 и 80 лет на нерегулируемом пешеходном переходе.
  • Пешеходы скончались от полученных травм, прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Иномарка насмерть сбила двух пожилых человек на пешеходном переходе в Крыму, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает прокуратура республики.
По данным ведомства, ДТП произошло в Ленинском районе.
© Фото : Госавтоинспекция Крыма/VKДТП в Ленинском районе Крыма
ДТП в Ленинском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Госавтоинспекция Крыма/VK
ДТП в Ленинском районе Крыма
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"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW X5, двигаясь на автодороге Ленино-Мысово в районе села Семеновка, совершил наезд на двух пешеходов 74 и 80 лет, которые двигались по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что пешеходы скончались от полученных травм, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Республика КрымПроисшествияЛенинский районСеменовка (Краматорск)X5 Retail GroupBMW X5
 
 
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