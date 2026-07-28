В Крыму водитель BMW насмерть сбил двух пешеходов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинском районе Крыма автомобиль BMW X5 сбил двух пешеходов 74 и 80 лет на нерегулируемом пешеходном переходе.
- Пешеходы скончались от полученных травм, прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Иномарка насмерть сбила двух пожилых человек на пешеходном переходе в Крыму, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает прокуратура республики.
По данным ведомства, ДТП произошло в Ленинском районе.
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"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW X5, двигаясь на автодороге Ленино-Мысово в районе села Семеновка, совершил наезд на двух пешеходов 74 и 80 лет, которые двигались по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что пешеходы скончались от полученных травм, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.