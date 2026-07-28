В Москве автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

"По уточненной информации, в результате ДТП с автобусом пострадали 17 человек", — сказал он.

В ГАИ уточнили, что авария произошла около 10:30 на улице Академика Миллионщикова. По информации департамента транспорта, водитель не справился с управлением из-за "кратковременного ухудшения здоровья". Мужчине 53 года, у него стаж вождения 29 лет. Перед выездом на линию он прошел регулярный медосмотр.