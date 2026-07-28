В Москве автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ДТП с автобусом на юге Москвы пострадали 17 человек.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Рейсовый автобус врезался в дерево на юге Москвы, 17 человек получили ранения и травмы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По уточненной информации, в результате ДТП с автобусом пострадали 17 человек", — сказал он.
Среди них двое грудных детей, добавил собеседник агентства.
В ГАИ уточнили, что авария произошла около 10:30 на улице Академика Миллионщикова. По информации департамента транспорта, водитель не справился с управлением из-за "кратковременного ухудшения здоровья". Мужчине 53 года, у него стаж вождения 29 лет. Перед выездом на линию он прошел регулярный медосмотр.
Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.