Рейтинг@Mail.ru
В Москве автобус врезался в дерево, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 28.07.2026 (обновлено: 16:10 28.07.2026)
В Москве автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

В Москве автобус врезался в дерево, пострадали 17 человек

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ДТП с автобусом на юге Москвы пострадали 17 человек.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Рейсовый автобус врезался в дерево на юге Москвы, 17 человек получили ранения и травмы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По уточненной информации, в результате ДТП с автобусом пострадали 17 человек", — сказал он.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия столкновения автобуса с деревом на юге Москвы
Последствия столкновения автобуса с деревом на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия столкновения автобуса с деревом на юге Москвы
Среди них двое грудных детей, добавил собеседник агентства.
В ГАИ уточнили, что авария произошла около 10:30 на улице Академика Миллионщикова. По информации департамента транспорта, водитель не справился с управлением из-за "кратковременного ухудшения здоровья". Мужчине 53 года, у него стаж вождения 29 лет. Перед выездом на линию он прошел регулярный медосмотр.
Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Тульской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
В ГАИ назвали причину ДТП в Тульской области, где погибли четыре человека
Вчера, 11:40
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала